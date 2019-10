Már a leggazdagabb településeket is elérte a kukakáosz

Az állami kukaholding utófinanszírozási rendszere miatt jelentősen eladósodott Zöld Bicske Kft. nevű szemétcég is bedobta a törülközőt és menesztette az ügyvezetőjét. Felcsút, Üröm és Telki is érintett, ezek az ország leggazdagabb települései. A kisebb fideszes hátterű kukáscégnek egy nagyobb fideszes hátterű kukáscég sietett a segítségére.

Újabb áldozata van az Orbán-kormány által központosított hulladékgazdálkodásnak, ráadásul éppen az ország leggazdagabb településein szolgáltató szemétcégnek adódtak pénzügyi problémái a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV, kukaholding) miatt. Főleg a pilisi településeken tevékenykedő Zöld Bicske Kft. annyira eladósodott, hogy önállóan már nem tudta folytatni a működését.

"A Zöld Bicske Nonprofit Kft. konzorciumi megállapodást kötött a Vertikál Nonprofit Zrt.-vel. A polgárdi székhelyű cég megbízható üzleti alapokon áll. A bicskei cég számára az együttműködés előnyei a finanszírozási kérdések hosszútávú megoldása, a közszolgáltatással ellátott terület optimalizálása, a közszolgáltatás színvonalának javítása" - olvasható a bicske.hu oldalon. A cég szolgáltatási térképe szerint 22 település tartozik a bicskei központú társasághoz. A Zöld Bicske viszi el a szemetet a Vál-völgyi Felcsútról és a Dunakanyarban fekvő Pilismarótról is, de ők felelnek olyan gazdag települések szemetéért is mint Üröm, Telki vagy Pilisvörösvár. Üröm például arról híres, hogy Magyarország leggazdagabb vidéki települése. Az egy főre jutó vásárlóerő az ország átlagához mérten itt 159,6 százalék, ezzel maga mögé utasítja a 147,7 százalékkal rendelkező Budaörsöt.

Az önkormányzati tulajdonban lévő Zöld Bicske bevétele már az egymilliárd forintot sem érte el 2018-ban, ellenben a vesztesége 250 millió forint lett. A cég számára az utófinanszírozás okozott nehézségeket - az állami kukaholding a működési költségeket szolgáltatási díj formájában csak utófinanszírozással téríti meg -, a bicskei képviselő-testület pedig a szeptember 25-i zárt ülésén menesztette is Teszár Tamás ügyvezetőt, aki amúgy a Bicskei Torna Club igazgatója is. A focicsapat szponzorai között amúgy ott találjuk a Zöld Bicske, a Mészáros és Mészáros, az MKB Bank és a Duna Aszfalt cégek logóját is. "A megfelelő időben a lakosságot tájékoztatni fogjuk a közszolgáltatót érintő jövőbeni változásokról" - közölte Pálffy Károly, Bicske fideszes polgármestere. Az önkormányzat a Belügyminisztérium állásfoglalását is kérte a konzorciumi megállapodás megkötése előtt.

A finanszírozási probléma lényege: a hulladékkezelési közszolgáltatás jelenlegi magyarországi rendszerében más viszi el a hulladékot és más állítja ki számlát a lakosságnak. Ezt a szisztémát az Orbán-kormány vezette be. A központi számlázást a 2016-ban megalakult NHKV kapta feladatul, ám nem megy zökkenőmentesen sem a behajtás, sem a konkrét munkát végző helyi, önkormányzati szemétszállító cégek kifizetése.

Segít a bajtárs

Legutóbb a hvg.hu írt arról, hogy több hónapja gyűlik a hulladék a felcsúti Pancho Arénától néhány száz méterre, ahol a környező településekről szemetet szállító cég telephelye van. A cikk szerint a helyiek úgy tudták, ezen a telephelyen csak átmenetileg, legfeljebb 3-5 napon át lehetne elhelyezni hulladékot. Ráadásul nem biztos, hogy csak szelektív és zöldhulladék dekkolt a területen, hanem amiatt is aggódtak, hogy akár vegyes háztartási szemét is odakerült. A tatabányai hulladéklerakó pedig már nem fogadta be a szállítmányokat a Zöld Bicske Kft. tartozásai miatt.

A Polgárdi központú Vertikál Zrt.-vel kötött konzorciumi megállapodástól ellenben azt várják, hogy stabil alapokon folytathatják tovább a működést. A számok mást mutatnak, ugyanis a 375 településen tevékenykedő, 1,8 millió embert kiszolgáló Vertikál is veszteséges: 2018-ban 5,3 milliárd forintos bevétel mellett közel 100 millió forintos veszteség jött össze. Többségében szintén önkormányzati tulajdonú cégről van szó, legnagyobb tulajdonrésszel az egyaránt fideszes polgármester által irányított Polgárdi és Baja városa rendelkezik. Alvállalkozói pedig már Dunaújvárostól Esztergomig gyűjtik és utaztatják a szemetet a hulladéktelepekig. Nem Bicske az első, amelyik az anyagi és munkaerő problémák miatt a Vertikál-hoz menekül, ugyanis legutóbb a szintén fideszes vezetésű szekszárdi önkormányzat tulajdonában lévő Alisca Terra Kft. jelentette be tavaly novemberben, hogy 12 település szemetét átadták inkább a nagyobb partnercégnek.

Nincs gond, készül új stratégia

A Vertikál Zrt. igazgatósági elnöke pedig egy igazi hulladékipari nagyágyú, hiszen Ferencz Kornél egyúttal a dunaújvárosi szemétszállító, a Dunanett Nonprofit Kft. ügyvezetője, valamint Dorkota Lajos, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) elnökének tanácsadója is a kormány által megrendelt hulladékgazdálkodási stratégia elkészítésében. Ugyanakkor a kukaholdingnál is dolgozott vezérigazgatói főtanácsadóként, de a 24.hu korábbi cikke szerint az NHKV milliárdos veszteségei miatt mások mellett őt is menesztették tavaly decemberben. Pedig 2017-ben már úgy nyilatkozott, hogy szerinte átlátható és fenntartható hulladékgazdálkodásról lehet beszélni, a rezsitörvény révén pedig még mindig a 2012-es díjakat fizeti a lakosság.

Bár az állami kukaholdingnak is hívott NHKV milliárdos veszteséget halmoz fel évről évre és a hulladékgazdálkodási közszolgáltató cégek közül is sokan jelentős veszteséget termeltek 2018-ban, úgy tűnik, hogy az ágazatnak vannak igazán nyereséges szereplői: a lakosságtól a szemétdíj-tartozást behajtó cégek a beszámolóik alapján remek évet zártak tavaly. A szemétkáosz megoldásának tavasz óta már új igazgatóság és felügyelőbizottság gyürkőzhetett neki az állami kukaholdingnál, ugyanis Bártfai-Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter Pankucsi Zoltánt nevezte ki az NHKV igazgatósági elnökének február 8-tól.

