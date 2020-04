Már a meteorológiai szolgálat is otthonmaradásra szólít fel

Az Országos Meteorológiai Szolgálat is otthonmaradásra szólít fel, mivel pénteken erős UV-sugárzás várható. A hosszú hétvégén kellemes, tavaszias idő várható.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtök délután a Facebook-oldalán azt írta: a hosszú hétvége alatt a napsütés kapja a legtöbb szerepet (a napsütéses órák száma pénteken a tizenkettőt is elérheti). Felhívták a figyelmet arra is, hogy az áprilisi napnak már ereje van.

Az UV-index péntekre vonatkozó előrejelzése szerint már nem csak mérsékelt, hanem erős értékek is várhatók. Kérték, hogy továbbra is mindenki tartsa be az előírásokat és maradjon otthon, ha pedig a teraszon vagy a kertben tölti az időt, gondoskodjon megfelelő védelemről, például naptejről.

Előrejelzésük szerint Pénteken a sok napsütést csupán kevés gomoly- illetve fátyolfelhő zavarhatja. Csapadék nem lesz. Az északi szél többfelé megélénkül, a Dunántúl keleti felében, illetve északkeleten olykor meg is erősödhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 10 fok között alakul, de az északi völgyekben, a Duna-Tisza-közén és a Dráva mentén gyenge fagy is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul, északkeleten lesz a hűvösebb, délen, délnyugaton a melegebb.

Szombaton kevés fátyol- és gomolyfelhő mellett sok lesz a napsütés, csapadékra nem számíthatunk. Általában mérsékelt marad a légmozgás, legfeljebb az északkeleti megyékben és a Tiszántúlon élénkülhet meg az északi szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és +7, a legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 23 fok között valószínű.

Vasárnap fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés várható, csapadék nem valószínű. A déli, délkeleti szél megélénkül, az Alpokalján és a Kisalföld nyugati felén megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -2 és +7, a legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között valószínű.

Hétfőn még több órára kisüt a nap, de nem lesz zavartalan napsütés, sőt a nap második részétől felhősödés kezdődik. Északon, északkeleten már kisebb eső, zápor előfordulhat. A délnyugati, nyugati szél sokfelé megerősödik, estétől északnyugatira fordul, és viharossá fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 12, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között valószínű.