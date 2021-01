Már alig költenek a karácsonyra a magyarok

Jelentősen megcsappant a karácsonyi ajándékozásra költött összeg tavaly óta: a legtöbben nem fordítanak erre 25 ezer forintnál többet. Egyre menőbb a műfenyő is, így a fenyőárusok és -termesztők is sovány évek elé nézhetnek.

A megkérdezettek 40 százaléka a járványhelyzet miatt kevesebbet költött karácsonyra 2020-ban, mint egy évvel korábban - derül ki abból az online kérdőíves kutatásból, amelyet a magyarok karácsonyi szokásairól készített a Sansin. A 2019-ben is elvégzett kutatás eredményeit összehasonlítva látható, hogy a legtöbben 10 ezer és 25 ezer forint között költenek ajándékokra. A karácsonyi pazarlás még mindig súlyos probléma: minden ötödik megkérdezett dobott ki ételt az ünnepek alatt.

A legtöbb magyar 10 ezer és 25 ezer forint között vásárolt ajándékot 2020 karácsonyára. 10 ezer forint alatt csupán a válaszadók 17 százaléka úszta meg az ajándékvásárlást, 5 százalék viszont 100 ezernél is többet szánt a meglepetésekre - derül ki abból az online kérdőíves kutatásból, amelyet a Sansin készített a karácsonyi vásárlásról.

A 2020 utolsó napjaiban készített felmérés szerint a megkérdezettek 40 százaléka a járványhelyzet miatt kevesebbet költött a 2020-as karácsonyra, mint az előzőre. További változás, hogy elővigyázatosságból sokaknál maradt el a nagyobb családi összejövetel.

A karácsonyi szokásokról 2019-es kutatással összevetve a mostanit, az derül ki, hogy csökkent azok száma, akik felesleges ajándékot kaptak - 21-ről 15 százalékra -, ám a karácsonyi pazarlás még mindig súlyos probléma.

"A válaszadók 23 százaléka dobott ki az ünnepek alatt olyan élelmiszert vagy ételmaradékot, amelynek lejárt a szavatossága vagy csökkent az élvezeti értéke. Túlnyomó többségük 1 kilogramm alatti mennyiséget dobott ki. Ez az adat sajnos egyáltalán nem csökkent 2019-hez képest" - tájékoztat Petkovits Gábor, a Sansin Globe Zrt. vezérigazgatója. A környezettudatos kampányok ellenére még mindig sokan használnak külön, az ajándékok csomagolására vásárolt papírt. A kitöltők 61 százaléka nyilatkozott úgy, hogy vett csomagolópapírt, a legtöbben 5 méternél kevesebbet, 10 méternél több anyagot csupán 4 százalék használt el.

A környezettudatosság hívei között is van vita arról, hogy az élő- vagy a műfenyő terheli-e meg kevésbé bolygónkat. Ez látszik a karácsonyi szokásokban is: rendkívül szoros a verseny a két típus között. A válaszadók 54-46 arányban választották a műfenyőt - vagyis 2019-hez képest tovább nőtt a népszerűsége, 2 százalékkal. Műfenyőjét a válaszadók 27 százaléka 5 évnél régebben vásárolta. Akad azonban olyan válaszoló is, aki 2020-ban már az otthon megmaradt kartonpapírból készítette el karácsonyfáját.