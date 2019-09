Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Már az MNB is az extrém időjárással takarózik

Nagyon küzd a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a környezetvédelemért. Sajnos a meleg miatt sokat ment a klíma, a hideg miatt meg a fűtés, ezért az energia-felhasználás nőtt. Ezt elektromos autók vásárlásával és a kiküldetések számának csökkentésével próbálták ellensúlyozni - összességében nem sok eredménnyel.

A klímavédelemnél nincs forróbb téma a napokban, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) is frissítette környezetvédelmi nyilatkozatát. A jegybank tavaly adta ki környezetvédelmi nyilatkozatát, amelyben elkötelezte magát a káros kibocsátások csökkentése, az energiafelhasználás mérséklése és a kevesebb szemét termelése mellett. A publikált számok alapján 2016-hoz képest azonban 2018-ig nem sok eredményt sikerült elérni.

Több energia fogy

Tavaly például több áramot használtak el a jegybankban és többet is fűtöttek, mint 2016-ban. Villamosenergiából 2016-ban 6,66 millió kilowattnyi fogyott el, tavaly több mint 7,08 millió. A többletfogyasztás a jegybank szerint az extrém időjárásnak köszönhető, főleg a légkondit járatták csúcsra a nyári hónapokban. Sok áramot fogyaszt az is, hogy a jegybank logisztikai központjában egy új biztonsági porta szárnyat építettek ki.

A fűtés és a melegvíz-ellátás 4 millió kilowattot vitt el három éve, tavaly már 4,04 milliót. A növekedést azzal magyarázzák, hogy 2018 elején hideg volt. A széndioxid-kibocsátás is nőtt ez idő alatt, a teljes kibocsátás 5,8 ezer tonnáról 5,83 ezerre, az energia-felhasználáshoz kapcsolódó kibocsátás ezen belül 4,71 ezer tonnáról 4,97 ezer tonnára emelkedett.

A jegybank úgy próbálja csökkenteni a széndioxid-kibocsátást, hogy csökkenti a kiküldetések számát, és új autókat vásárol.

2018-ban videokonferenciával összesen 90 048 kilométer utazást váltottunk ki, ami 19,61 tonna széndioxid-terheléssel járt volna

- írják a jelentésben. Az új autók nagyon jól beváltak. Az üzemanyag felhasználás 2018-ban 6,9 százalékkal volt alacsonyabb, az éves futásteljesítmény 2,2 százalékos növekedése mellett. A gépjárműpark korszerűsödött, az átlagfogyasztás 9,9 százalékkal csökkent.

Hegyekben áll a szemét

Iszonyatos mennyiségű papír fogy a jegybanknál annak ellenére is, hogy egyre gyakrabban dönt úgy az intézmény, hogy nem nyomtatja ki a különféle kiadványokat, csak elektronikus formában teszi közzé őket. Az eredmény: míg 2016-ban 3,24 millió ív papírt használtak fel, tavaly már 4,23 milliót, vagyis csaknem egymillió ívvel nőtt a felhasznált mennyiség. Örvendetes viszont, hogy a csomagolóanyagok felhasználása csökkent 3,1 tonnáról 2,5 tonnára.

2016-ban összesen 201,6 tonna szemetet termelt a jegybank, ami tavaly 237,1 tonnára nőtt. Hasonló jelenség volt megfigyelhető a kommunális hulladék esetében is: ennek mennyisége 2016-ban 164,6 tonna volt, ami tavaly csaknem 190 tonnára emelkedett. Főleg műanyagból és papírból használnak sokat a központi bankban: a szelektív műanyaghulladék mennyisége két év alatt ugyanis 4,95 tonnáról 7,09 tonnára nőtt, a szelektív megsemmisített papírhulladéké pedig 30,96 tonnáról 39,39 tonnára nőtt. Csökkent viszont a szelektív üveghulladék és a veszélyes hulladék mennyisége, elektronikai hulladék pedig tavaly nem is keletkezett a jelentés szerint.

A jegybankban összességében több vizet fogyasztottak az ott dolgozók: hálózati vízfogyasztás ugyan csökkent 20,94 ezer köbméterről 18,75 ezerre, de a saját kútból történő vízfelhasználás 6 ezer köbméterről 15,4 ezerre ugrott. A zöld területek és a beépítettek mennyisége nem változott, és fát sem ültetett az MNB 2016 és 2018 között. Összesen 164 fa áll a jegybank által birtokolt területeken.

Új vízóra és redőnyök

Az MNB céljai között van, hogy 2016-hoz képest az idén 2 százalékkal csökkenjen a teljes energia-felhasználás, és a széndioxid-kibocsátás is ugyanennyivel zsugorodjék. Ennek érdekében néhány fejlesztés már meg is történt. A székházi épület külső homlokzatán már korábban is voltak redőnyök, de a belső homlokzati területeken található irodákban hiányos volt, vagy nem volt árnyékoló rendszer. A környezetvédelmi programban 2019 végéig 54 ablak cseréje szerepelt, de az összes tervezett ablakcsere már 2018 végéig megtörtént.

A székház és a logisztikai központ épületeinek három fő funkcióihoz kapcsolódóan (irodai, kiszolgáló, pihenő) a vízfogyasztás pontosabb nyomon követése érdekében felszerelnek jó néhány vízórát is. Kiépítik az őrzésvédelmi központ, valamint az MNB Bistró külön vízmérését (hideg és meleg víz külön-külön). A felmérések és a szükséges előkészítő munkákat követően a kivitelezés 2018-ban megtörtént a jegybanki dokumentum szerint.