Már négyezer milliárdos van Magyarországon - elképesztő iramban gazdagodik az elit

A felső 17 ezernek már 300 millió forintnál is több pénze van, a milliárdosok pedig 4 ezren vannak már. Három magyar már dollárban is milliárdosnak számít.

Az idén januárban már átlagosan 108 millió forint volt egy-egy privátbanki ügyfél számláján - hangzott el a Blochamps Capital sajtóreggelijén. A tanácsadó cég nyilvántartása alapján 43173 privátbanki ügyfélszámla van az országban 14 szolgáltatónál, ezeken csaknem 4700 milliárd forintot kezelnek.

Privátbanki ügyfél az lehet, aki megfelelően nagy vagyonnal kopogtat be egy-egy pénzügyi intézmény ajtaján. A legalacsonyabb belépési korlát a Generali Alapkezelőnél van, ott már 10 millió forintos vagyonnal rendelkező kliensekkel is szóba állnak, a legmagasabb a Gutmann Magyarországnál, náluk egymillió eurót (körülbelül 320 millió forintot) kell ehhez felmutatni.

A privátbanki piac sokat fejlődött az elmúlt években. 2005-ben még a teljes privátbanki vagyon a 900 milliárd forintot sem érte el, és egy-egy ügyfélnek átlagosan 42 millió forintja volt a számláján. Azóta a vagyon több mint az ötszörösére nőtt. A vagyonos rétegen belül a 300 millió forint fölötti vagyonnal 16,8 ezren rendelkeznek az országban, ezen belül egymilliárd forint fölötti vagyona a Blochamps becslése szerint 4 ezer embernek van.

Belépési korlát privátbankoknál Privátbank Belépési korlát (millió forint) Erste 70 OTP PB/kiemelt PB 30/80 MKB 100 CIB 60 Friedrich Wilhelm Raiffeisen 70 UniCredit 100 Concorde 75 K&H 100 Hold Alapkezelő 80 Takarékbank 20 Budapest Bank 25 SPB 40 Equilor 25/50 Generali Alapkezelő 10/50 Gutmann 320

Forrás: Blochamps Capital



Összesen 600-an lehetnek, akiknek a vagyona a 3 milliárd forintot is meghaladja, 10 milliárdos felhalmozással a 120 leggazdagabb magyar rendelkezik. A leggazdagabb három embernek 300 milliárd forintnál is nagyobb vagyona van, köztük lehet Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója és a Mészáros Lőrinc felcsúti vállalkozó is. A Napi.hu kiadásában megjelenő A 100 leggazdagabb 2018-as kiadvány tavalyi listája alapján a dobogón ott lehetnek Demján Sándor örökösei és Gattyán Györgynek is van esélye arra, hogy bekerül a 300 milliárdos vagyonnal rendelkezők táborába.

Vagyonosok száma (2018) Vagyon (forint) Fő 300 millió forint 12000 1 milliárd 4000 3 milliárd 600 10 milliárd 120 30 milliárd 40 90 milliárd 15 300 milliárd 3 Összesen 16778

Forrás: Blochamps Capital



A Blochamps előrejelzése szerint a 300 milliárd forintnál, vagy egymilliárd dollárnál nagyobb vagyonnal rendelkezők tábora Magyarországon a következő években tovább emelkedhet, 2025-ben már öt, 2028-ban pedig hét szupergazdag rendelkezik majd ennyi pénzzel Magyarországon. A vagyonos réteg egyébként is egyre nagyobb lesz, tíz év múlva már 25 ezer fölött lesz azoknak a száma, akik 300 millió forintnál több megtakarítással rendelkeznek. A forintban milliárdos vagyonnal rendelkezők száma 2025-ben eléri az 5 ezret, 2028-ban pedig a 6 ezret is.