Már senki sem tartaná meg a nyugdíjasok vásárlási kedvezményét

Kontraproduktívnak és feleslegesnek tartják a nyugdíjas idősávot az idősek érdekvédelmi szervezetei is, nemcsak a kiskereskedők. A kormány szerdán dönt a kiváltság helyzetéről.

A délelőtti órákban akár a felére is visszaesik az árbevétel, tizenegy és dél között alig van vásárló, ezt pedig a délutáni órákban tapasztalt növekedés nem mindig kompenzálja. A korlátozás különösen hétvégén okoz gondot, főként azokon a településeken, ahol a bolt eleve délig tartana nyitva - nyilatkozta korábban Pekó László a Co-op Hungary igazgatósági elnöke. Azóta a 9-12 óra közötti vásárlási sávot rendszeresen érték kritikák mind vásárlói, mind kiskereskedelmi részről.

A Napi.hu megbízásából a Pulzus Kutató által készített reprezentatív közvélemény-kutatásból is az derült ki, hogy a magyarok kétharmada (67 százaléka) egyetért azzal az ötlettel, hogy a koronavírus-járvány miatt a 65 év felettieknek fenntartott 9-12 órás vásárlási idősávot 2 órásra szűkítsék. Még a 60 év felettiek körében is 62 százalékos az ötlet támogatottsága.

Most az Infostartnak a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsának soros elnöke, Juhász László is azt nyilatkozta, fokozatosan lehetne kivezetni a rendszerből a 65 éven felüliek vásárlási idősávját. Szerinte a mostani idősáv problémát okoz és feszültséget generál idősek és fiatalabbak között. Ugyanígy feleslegesnek és kontraproduktívnak tartja az intézkedés fenntartását a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesületének elnöke, Karácsony Mihály. Úgy véli, hogy már nem szolgálja az eredeti célt a korlátozás - vagy más nézőpontból a nyugdíjas korúak kiváltsága -, ráadásul most, hogy közeleg a kánikula, a nyugdíjasok is inkább szívesebben vásárolnának be reggel, még a nagy meleg előtt. Nem is igazán hasznos a korlátozás, mert sok boltban nincs semmilyen idősávozás, csak az élelmiszerkiskereskedelemre és a drogériákra vonatkozik a szabályozás, de közben a tömegközlekedésen is találkozhatnak az idősek a fiatalokkal.

A kormány szerdán dönt a nyugdíjasok vásárlási idősávjáról.