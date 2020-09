Már tervezik a budapesti 5-ös metrót

Már 2030-ra közlekedhet Budapest az ötös metró, ami a Kálvin térre bevitt HÉV-vonalakat az északiakkal kötné össze. A kormány alapvetően három területen fejlesztené Budapestet, ebből egy a már említett közlekedés, valamint az otthonteremtés és a minőségi zöldfelületek kialakítása - hangzott el egy pénteki konferencián.

Budapest közlekedésében új egyensúlyra van szükség a közösségi, egyéni autós, gyalogos és kerékpáros közlekedés arányában. Ma 1,7 millió ember él a városban, és majdnem ugyanennyi, 1,4 millió ember ingázik be naponta Budapestre, míg a belváros határát naponta - a járvány előtti időszakban - 3 millióan lépték át. Egyelőre az ingázók kétharmada autóval érkezik, de a belvárosban is 40 százalék az autót választók aránya, a legfontosabb ezért a közösségi közlekedés fejlesztése, azon belül is a kötött pályás közlekedésé - mondta el a Portfolio Lakás Konferenciáján Fürjes Balázs, Budapestért és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár.

A főbb közlekedési fejlesztések között említette a HÉV korszerűsítését és az elővárosi vasutak fejlesztését. A HÉV esetében elmondta, hogy a járműpark 44 éves, és a MÁV tulajdonába került közlekedési eszközöknél várhatóan 2023-2025-ben állnak majd forgalomba az új szerelvények. A vonalakat is fejlesztik: déli irányban a Duna-parton futó járatok a soroksári út alatt mélyvezetésbe mennek majd akár 100 km/h sebességgel. Beviszik őket a Kálvin térig, ahonnan az északi vonalakkal az ötös metróval teremtenének összeköttetést. Az 5-ös metró már 2030-ra elkészülhet, ennek tervezését már megkezdte a Budapesti Fejlesztési Központ.

Az otthonteremtési tervek kapcsán elmondta: a rozsdaövezeti területeken a városi otthonteremtési program már elfogadásra került, az önkormányzatokkal egyeztetnek, hogy hol épüljenek az új, olcsó lakások. Kétfajta rozsdaövezeti besorolás lesz: azonnali akcióterületek (ennek kijelölése fog megtörténni idén), közép és hosszútávú akcióterületek (ezek nem azonnal fejleszthetők, nincsenek rajta projektek, rendezetlenek a jogi viszonyai, noha Budapesten 3000 hektárnyi ilyen terület van). A cél, hogy itt megfizethetőbb legyen a lakhatás.

Budapest a jövedelmekhez viszonyítva az egyik legdrágább lakáspiaccal rendelkezik, a bérleti piac nagyon szűk és drága, ennek változásához szükséges az állami segítség. Most egy jó finanszírozási környezetben vagyunk, alacsony a kamatkörnyezet, jön a kedvezmény a rozsdaövezetekben, de a lakások minősége rossz, így van még tér a további munkára - mondta el az államtitkár, aki szerint az árak leszorításában a barnamezős övezetekben alkalmazható kedvezményes áfa jó alap lehet. 30-40 ezer lakást akarnak így felépíteni.