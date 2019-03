Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Márciusi nyugdíjak - megszólalt a Magyar Posta

Sem a nyugdíjkézbesítést, sem más postai feladatot nem akadályoz a miniszterelnöki levelek kézbesítése - írta a Magyar Posta Zrt. kedden az MTI-hez eljuttatott közleményében.

A cég ezt arra reagálva közölte, hogy Barabás Richárd, a Párbeszéd szóvivője sajtótájékoztatóján arról beszélt, a kormányfői levelek kiküldésével a kabinet "gyakorlatilag veszélyezteti a posta működőképességét", például azt is veszélybe sodorja, hogy időben kivigyék a nyugdíjakat.

Márciusban is a megszokott rendben és időben teljesítik a nyugdíjkifizetéseket. A levelek kézbesítése jelenleg is zavartalan, a március második felében várható nyugdíjkézbesítéseket semmi sem akadályozza. Az érintett ügyfeleknek márciusban is, az előre meghatározottak szerint, a nyugdíjnaptárakban szereplő napokon kézbesítik a nyugdíjakat - írta az állami cég.

A miniszterelnöki levelek kiküldéséről azt írták: a Magyar Posta felelősséggel vállalta ezt a megbízást. A leveleket a postások ütemezetten kézbesítik február 26-ától kezdődően országszerte.

A márciusi nyugdíjakat a Magyar Államkincstár március 12-én utalja, majd ezt követően indul a postai kézbesítés is. A korábbi bejelentés szerint a kézbesítés mindig 12 munkanapon belül történik. A személyre szabott nyugdíjkifizetési naptárnak - amelyet az érintettek minid minden év novemberében megkapnak - köszönhetően minden nyugdíjas pontosan tudja, hogy melyik nap kell várnia a postást.

A Magyar Posta tavaly havonta átlagosan csaknem 1,182 millió megbízást kapott nyugdíjak vagy nyugdíjszerű ellátások kézbesítésére.