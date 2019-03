Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Máris döntöttek a kormány Brüsszelt támadó plakátjairól

Az eredeti terveknek megfelelően március 15-én véget ér a kormány Európai Néppárt által is sokat bírált plakátkampánya ("Önnek is joga van tudni, mire készül Brüsszel!") - közölte a Twitteren Kovács Zoltán nemzetközi kormányszóvivő.

A politikus angol nyelvű üzenetében leszögezi, a magyar kormány számára fontos a kritika, de "a magyar emberek döntése fontosabb a pártfegyelemnél". Hozzátette: a magyarok számos alkalommal kinyilvánították, hogy a kormány a keresztény kultúra védelmezésére szegődött, ezért a migrációt meg fogják állítani. A plakátkampányt védve leírta még, a magyar embereknek tudniuk kell a brüsszeli bürokraták migrációt támogató terveiről - idézi az Infostrat.hu.

Ismert, az Európa Néppárt európai parlamenti csúcsjelöltje Manfred Weber több alkalommal is kérte a magyar kormányt, hogy függessze fel a Brüsszelt támadó kampányt, illetve szolidaritást várt el Orbán Viktortól. Felmerült az is, hogy a Fideszt több Európai Néppárt-tagszervezet is ki akarja zárni a pártcsaládból, de ezt például a német parlamenti alelnök ellenezte.

Weberen kívül a német keresztény nagypártok és maga Angela Merkel kancellár is élesen kritizálták a magyar kormányt a Brüsszel-ellenes plakátok miatt, szolidaritásáról biztosítva a plakátokon megjelenő Jean-Claude Juncker európai bizottsági elnököt.

A válasz sem marad el

Hollik István kormányszóvivő szerint a kormány tételesen, tényszerűen fog válaszolni a bizottság február 28-i, a magyar plakátkampányra adott állásfoglalására. Ebben felsorolják majd, hogy milyen, a migrációt segítő brüsszeli tervek, döntések születtek a migránsvízummal, a kvótákkal, a határvédelem jogának a csökkentésével, a Soros-szervezetek támogatásával, illetve a migrációt elutasító országok megbüntetésével kapcsolatban - idézi az MTI.

A politikus szerint a fent felsoroltak már döntéselőkészítő javaslatok és határozatok formájában ott vannak az Európai Bizottság és az Európai Parlament asztalán. Magyarország válaszát nyilvánosságra fogják hozni.

Azzal kapcsolatban, hogy Manfred Weber, a Fideszt is tagjai között tudó Európai Néppárt (EPP) frakcióvezetője bocsánatkérésre szólította fel Orbán Viktort a Brüsszelt támadó plakátkampány miatt, a kormányszóvivő azt válaszolta, hogy a magyar kormány minden kritikát szívesen meghallgat, de számukra a magyar emberek döntése fontosabb a pártfegyelemnél.

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik.

