Máris van megoldás a boruló napelemes szaldós elszámolásra

Fél óra alatt összeszerelhető átfogó megoldást (all in one) dobott a lakossági napelemes piacra a SolaX Power. Az invertert és az energiatárolót is magában foglaló berendezés tényleg az 1x1 szintre viszi le a háztáji energiaforradalom értelmezhetőségét.

A lakossági napelemes rendszerek terjedése Magyarországon évek óta egyenletes, a legfrissebb statisztikák szerint 2020 szeptember végén 640,2 MW termelőerő nagyság volt regisztrálva. Ez nem csak a már több mint 2000 MW teljes hazai napelemes termelőerő-nagysághoz mérve igen jelentős, de azért is, mert a további növekedés sürgetőbbé teszi az energiatárolás kérdésére adható válaszok számbavételét.

Korábban a Napi.hu részletesen írt arról, hogy az eddigi szaldós elszámolás hogyan, mikor és főként: hogy miért fog borulni. A kialakuló helyzet kezelésére lehet ugyan csak az állami, vagy az áramhálózati megoldásokra várni, de az olcsóbb áram elérhetővé tétele kapcsán el lehet gondolkodni azon is, hogy a háztetőn termelt, azonnal el nem fogyasztott áramot hogyan lehetne praktikusan, belátható méretű beruházás ellenében, helyben eltárolni.

Megoldás már van

Ehhez a gondolkodáshoz ad némi muníciót a kínai inverter-gyártóként ismert SolaX Power újonnan bejelentett megoldása. A cég egy hibrid akkumulátor-inverter kombinációt dobott piacra, ami jól skálázható és az európai hatékonysági standardot jóval meghaladó hatékonysággal működik. Az integrált rendszer gyakorlatilag egy dobozba szerelt két egységet jelent: az egy vagy három fázisú, 3 és 7,5 kW között skálázható X-1 Hybrid G4 sorozat invertereit, illetve a 3,1 és 12,3 kWh között négyféle méretre szabható, Triple Power 3.0 egységekből álló akkumulátorait kapcsolják össze.

A 22-23 kilogrammos inverter (mérete: 482 x 417 x 181 mm) két maximális teljesítménypont-követő (MPPT) bemenettel rendelkezik, az MPPT feszültségtartománya pedig 70-550 V közötti. Az inverter -35 és 60 Celsius fok közötti hőmérsékleten működhetnek, ekkor a hatékonyságuk 99,9 százalékos, ami az európai hatékonysági kritériumnak (min. 97 százalék) megfelel.

A Triple Power 3.0 akkumulátorok tömege blokkonként 7,5 kg (mérete: 482 x 174 x 148 mm), illetve: három akkumulátorba csomagolva 33 kg. A berendezés névleges névleges feszültsége 102,4 V és 409,6 V között lehet, az akku töltés-kisütési, oda-vissza hatékonysága 95 százalékos, ha az üzemi hőmérséklet-tartományt -30 és +50 Celsius-fok között tartják. A tárolási hőmérséklet-tartomány ennél kicsit szűkebb: -20 és + 55 Celsius-fok közötti. A tárolórendszerekre 10 év teljesítménygarancia érvényes, illetve 6000 töltési-kisütési ciklust biztosítanak.

Kamraszekrény árammal töltve

A két egység úgy illeszthető össze, hogy végül egyetlen "szekrény" foglal majd helyet az adott helységben (garázsban, alagsorban, pincében stb.) De ugyanilyen lényeges tervezési szempont volt a SolaXnálaz is, hogy az all in one berendezést akár egy ember is felemelhesse, a helyszínen a helyére szállítsa - és minél gyorsabban telepíteni is tudja. Ez utóbbihoz a kínai gyártó szerint fél óra is elegendő. De az akkuk teljes feltöltése is meglehetősen tempós, mivel a rendszer gyors töltési funkciót is kapott, mindez legfeljebb egy órát vesz igénybe.

Az energiatároló berendezés IP 67-es besorolású, vagyis teljesen védett a portól és az esőtől, soha nem gyullad ki, nem robban fel, és nem is melegszik túl még akár rövidzárlat esetében sem. Ezt egyébként augusztusban a TÜV Rheinland is igazolta - a minősítő szervezet tesztelte, majd tanúsította a rendszert. Úgy találták, hogy a SolaX Power energiatároló rendszerei teljes mértékben megfelelnek a legmagasabb szintű követelményeknek.

A rendszer értékesítése meg is kezdődött, a cég honlapján számos európai ország szerződött kereskedelmi partnere szerepel - és megtalálható közöttük a magyarországi viszonteladó is.