Markáns hidegfront érkezik

Kelet felől húzódik fölénk egy ciklon, emiatt az északkeleti megyékben a hét közepén jelentősebb csapadék hullhat. Utána sem nyugszik meg időjárásunk, hisz pénteken és szombaton jelentős melegedés, majd a hét legvégén markáns hidegfront várható - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).

Szerdára virradó éjszaka az ország nagy részén tovább szakadozik, csökken a felhőzet, de helyenként így is maradhatnak felhősebb területek. Az éjszaka második felében északkelet felől egyre nagyobb területen megnövekszik, majd meg is vastagszik a felhőzet. Hajnalig eső, zápor csak néhol fordulhat elő, majd északkelet felől egyre inkább növekszik a csapadék esélye. Az északnyugati szelet helyenként élénk lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban 6 és 12 fok között alakul.

Szerdán északkelet felől fokozatosan tovább növekszik, vastagszik a felhőzet, a keleti országrészben egész nap erősen felhős vagy borult lesz az ég, a Dunántúlon azonban a változó felhőzet mellett több órára kisüt a nap. Északkelet felől egyre többfelé fordul elő eső, zápor, a Dunántúlon számottevő csapadékra kicsi az esély. Az északkeleti megyékben gyűlhet össze a legnagyobb mennyiség. Az északnyugati, nyugati szél napközben több helyen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 16 és 21 fok között valószínű, de az északkeleti országrészben nagyobb területen 13, 15 fok is várható.

Csütörtökön a Dunántúl nyugati, délnyugati részein hosszabb felszakadozások is lehetnek, arrafelé több órára is kisüthet a nap. Másutt viszont jellemzően erősen felhős vagy borult lesz az ég, és sokfelé várható eső, zápor, az északkeleti határvidéken egy-egy zivatar is lehet. Elsősorban északkeleten jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Az északnyugati, nyugati szél inkább csak a Duna vonalának környezetében erősödhet meg. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 13 között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet jobbára 13 és 18 fok között várható, 20 fok körüli, vagy afölötti csúcsérték inkább csak a naposabb nyugati, délnyugati megyékben fordulhat elő.

Pénteken egyre többfelé elvékonyodik a felhőzet, de továbbra is sok magasszintű felhő lesz az égen, emellett gomolyfelhők is képződnek. Északkeleten tartósan felhős körzetek is maradhatnak. A csapadékhajlam csökken, inkább csak elszórtan fordulhat elő - többnyire gyenge - eső, zápor, néhol esetleg zivatar. A déli szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 14 között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 25 fok között várható északkeleten az alacsonyabb, délnyugaton a magasabb értékekkel - írják a meteorológusok.

Szombaton a nap nagyobb részében fátyolfelhős idő várható szűrt napsütéssel. A délután második felétől azonban nyugat felől erőteljes felhősödés kezdődik, és egyre többfelé várható zápor, zivatar, néhol heves zivatar sem kizárt. Főleg a Dunántúlon és a középső tájakon sokfelé lesz viharos a déli szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 17 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 29 fok között várható északkeleten az alacsonyabb, délen a magasabb értékekkel.

Vasárnap éjszaka felhős lesz az ég, és sokfelé várható zápor, zivatar, majd hajnaltól nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet, ezzel együtt a csapadékhajlam is. A déli, délnyugati szél többfelé megerősödik, az Észak-Dunántúlon viharos környéki lökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 19 fok között alakul a Tiszántúlon a magasabb értékekkel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű.