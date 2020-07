Másfél éve nem történt az a patikákban, mint májusban

Idén májusban csupán bruttó 40,6 milliárd forint volt a támogatott vényköteles gyógyszerek patikai forgalma, ami az elmúlt másfél év legalacsonyabb értéke. A támogatott gyógyszerek forgalmában a márciusi kiugró adatok után már erőteljes visszaesés látszik - derül ki a Hiflylabs összesítéséből, amelyet a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) adatai alapján készített.

Az elmúlt években folyamatosan nőtt a hazai gyógyszerforgalom, a májusi adatok viszont inkább hasonlítanak a 2018-as értékekre, mint az elmúlt másfél év forgalmához. A májusi forgalom a szintén gyenge áprilishoz képest további 4,9 százalékos visszaesést, az előző év azonos időszakához képest pedig 11,5 csökkenést jelent.

Összességében azonban még nem lehet a forgalom hosszú távú visszaeséséről beszélni, hiszen az év első 5 hónapjának összesített forgalma még így is közel 7 százalékkal meghaladja 2019 első 5 hónapjának értékét a Hiflylabs adatai szerint.

A forgalom visszaesésénél még jelentősebb az eladott termékek számának visszaesése. Májusban mindösszesen 13 millió doboz gyógyszer fogyott, ami 14,4 százalékos visszaesés előző év azonos időszakához képest. A KSH adatai alapján volt ugyan némi áremelkedés, de az adatok alapján az egy dobozra jutó forgalom ennél jóval többet emelkedett. Ezekből következik, hogy a patikákban a drágább termékek felé tolódik a forgalom. A vásárolt termékszám azonban annyira leesik, hogy az az összesített forgalom ennek ellenére csökken.

A drágább termékek vásárlása abból a szempontból különösen érdekes kérdés, hogy a gyógyszerek árképzését törvény határozza meg, és a degresszív árrés szabályozásnak köszönhetően a drágább termékeken kisebb a patikai árrés. Összességében tehát a májusi alacsony forgalom mellé arányaiban még alacsonyabb kumulált árrés társul a támogatott vényköteles gyógyszereknél.

Még látszik a márciusi roham

A 2020-as évet teljes egészében vizsgálva elmondható, hogy a márciusi előrehozott vásárlások hatása még meglátszik a forgalmi adatokban. Ugyanakkor ennek a hatásnak a júniusi adatok között már nem szabad majd megjelennie, hiszen jellemzően maximum három hónapra előre lehet vényköteles gyógyszereket vásárolni. Ennek megfelelően a júniusi forgalmi adat már jó indikátor lehet a hazai gyógyszerfogyasztási szokások hosszabb távú alakulásának megítélésében.

Regionális bontásban áprilishoz képest mindenhol visszaesés tapasztalható. Kivétel Csongrád megye, ahol összességében növekedett a gyógyszerforgalom, elsősorban a daganatellenes készítmények forgalmának bővülése okán. Ebbe a terméktípusba tartozó termékek eleve a drágábbak közé tartoznak, illetve a termékforgalomban meglévő összesített súlyuk is magas, így ezen készítmények forgalmának növekedése könnyen mozgatja az adott megye összesített forgalmát is.

A májusi megyei forgalmakat az előző év azonos időszakához viszonyítva megállapítható, hogy Pest megye tartja legjobban magát az agglomerációs hatásnak köszönhetően, ezen a területen mindössze 4,4 százalékos a csökkenés. A lista másik végén Budapest áll, ahol 18,9 százalékos a csökkenés 2019 májusához képet.

Az egy főre jutó gyógyszerforgalom továbbra is Csongrád megyében a legmagasabb, tehát abban a megyében növekszik legjobban a forgalom, ahol amúgy is magas az 1 főre jutó gyógyszerfogyasztás. A kórházi intézmények hatása továbbra is erősen benne van a csongrádi értékben, legalábbis erre utal a daganatellenes szerek megyei forgalmának kimagasló növekedése.