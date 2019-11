Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Matolcsyék iskolája bezárhat szabálytalan működése miatt

A Magyar Nemzeti Bankhoz kapcsolódó Pallas Athéné Domus Sapientia (PADS) Alapítvány doktori iskolája jogi vitába keveredett a környéken lakókkal. Engedélyük már nem is volt az Úri utcai ingatlan használatára, most az új polgármester kirakhatja a szűrüket.

A bíróság szeptember elején megsemmisítette a budai Várban működő épületének használatbavételi engedélyét, a Pallas Athéné Domus Sapientiae alapítvány azonban nem foglalkozott a bírói ítélettel. A perre azért került sor, mert az épület átépítésekor nem szigetelték le a szomszédos lakóház tűzfalát, sőt a belsőudvar egyik látványelemeként csupaszon meghagyták a falfelületet, így a lakók csillapítás nélkül szenvedik el a PADS-épület felső szintjére telepített szellőztető rendszer zaját és rezgéseit - írta meg korábban a 24.hu, amely szerint a lakók úgy vélik, hogy bár az iskola oktatási célúnak mondta a felújítást, valójában a földszinti Zsiday Roy csoportjához köthető vendéglátóhelyek kaptak egy szellőztető rendszert.

A jegybank és az alapítvány cáfolta, hogy utóbbi felvetés valós lenne, amitől függetlenül a bírósági ítélet hatályos: új engedélyeztetési eljárásra van szükség, addig viszont a használatba vételi engedély nem érvényes, vagyis a doktori iskolának mennie kell az Úri utca sarkán álló, a Mátyás-templommal szemben lévő ingatlanról.

Az előző fideszes polgármester, Nagy Gábor Tamás nem lépett az ügyben. Azóta viszont október 13-án ellenzéki kézre került az I. kerület, a párbeszédes V. Naszály Márta lett a vezető, aki jelezte, ha kijelölik az új jegyzőt, akkor megszüntetik a jogsértő állapotot - derül ki az Index cikkéből, melyben az RTL Híradó alapján számolnak be a fejleményekről.

A jegybank már nyílt levelet is írt V. Naszályi Mártának, amiben azt kérik, hadd maradjon a doktori programjuk a Várban. Ezt az is indokolttá teheti, hogy a kormány már egy kínai egyetemnek is odaígérte az épület használatának lehetőségét.