Meddig lehetnek nyitva az iskolák és az óvodák? Megszólalt az államtitkár

Az alsótagozatosoknál indokolt a bejárás, esetükben a digitális oktatás nem olyan hatékony, mint a középiskolásoknál.

Ahol csak lehet, nyitva maradnak az általános iskolák és óvodák - közölte hétfőn Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) köznevelésért felelős államtitkára a közrádióban az MTI szerint.

Maruzsa arra reagált, hogy a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) az általános iskolákban is online oktatást szorgalmazott. Az államtitkár közölte: tavasszal bebizonyosodott, hogy az általános iskolákban is működőképes a digitális oktatás, de az is kiderült, hogy ennek az oktatási módszernek a hatékonysága jelentősen életkorfüggő.

Szerinte főleg az alsótagozatos diákoknál nem tud olyan hatékony lenni, mint például a végzős középiskolásoknál. Ezért, ha van rá mód, ezt érdemes elkerülni. Azt is elmondta, ahol megbetegedés történik, ott elrendelik a digitális munkarendet.

Vannak szervezetek, amelyek ágazati jellegű oltást képzeltek el. A kormány viszont veszélyeztettségi és életkori szempontok alapján dolgozta ki az oltási tervet. Ennek megfelelően elsőként az egészségügyi dolgozókat oltják be, majd az idősek következnek. A pedagógusok közül is elsőként a 60 év feletti és a krónikus betegek kaphatják majd meg az oltást - tette hozzá.