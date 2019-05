Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Medgyessy: "Jó döntés volt a keleti nyitás"

Medgyessy Péter volt miniszterelnök is támogatja a keleti nyitást és Magyarország közeledését Kínához. Szerinte az EU-val Magyarország kifejezetten jól járt, de úgy látja, hogy egy gazdasági válságban csak ártana Magyarországnak az euróövezethez való csatlakozás, márpedig azt véli, hogy közel a következő válság - írja a Magyarország uniós csatlakozásának 15. évfordulójának apropóján rendezett fórumáról készült beszámolójában a Növekedés.hu.

Jó döntésnek tartja Medgyessy Péter korábbi magyar miniszterelnök a keleti nyitást és hogy Magyarország csatlakozott a kínai Egy Övezet Egy Út kezdeményezéshez, amelyet Orbán Viktor stratégiai fontosságúnak tart a magyar gazdaság szempontjából. Még a - sajtóhírek szerint soha meg nem térülő - több száz milliárd forintnyi kínai hitelből megvalósuló Budapest-Belgrád vasútvonal korszerűsítésével is egy állásponton van a jelenlegi kormánnyal.

"Jó irányba haladnak a dolgok ebből a szempontból, mert Kína a világpolitikában egyre inkább meghatározó szerepet játszik, és nem a kínai politikai modellt akarja átvenni a kormány" - mondta el a portál szerint Medggyessy, akit már 2015-ben Szijjártó Péter külügyminiszter tüntetett ki a kínai-magyar barátságért végzett munkájáért.

Jót tett az EU

Bár le kellett mondanunk szuverenitási elemekről, mégis megérte csatlakozni az Európai Unióhoz, amivel az ország összességében erősödött - vélekedett a volt miniszterelnök. De Medgyessy szerint nem kellett sokat feladnia az országnak a függetlenségéből: a külpolitikát és a forintot is megtartottuk, a piacok pedig már a csatlakozás előtt megnyíltak az uniós országok felé. A kereskedelem az EU felé 70 százalék volt akkor és most is 70-80 százalék között mozog.

Viszont a felzárkózási pénzek felülmúlták a magyar befizetéseket. Évente átlagosan 3-6 milliárd euró plusz tőke érkezett így az országba, az uniós támogatások pedig a növekedés motorját jelentik és jelentették. "De nem lehet azt mondani, hogy csak ebből adódna a hazai gazdasági bővülés, mert az uniós pénzek gazdaságélénkítő hatása ennél sokkal bonyolultabb folyamat" - idézi az egykori kormányfőt a portál.

Szerinte vízválasztó lesz az EP-választás: kérdés, hogy sikerül-e elmélyíteni az integrációt. Amely szerinti a versenyképesség szempontjából fontosabb.

Az előrelépés érdekében véleménye szerint alapjaiban kell változtatni az uniós szabályrendszeren, "ki kell üresíteni azt", mivel nem erre az Unióra íródtak a szabályok annak idején - tette hozzá a volt kormányfő.

Az euró átvételéről azt mondta, hogy "nemcsak szigorú fegyelmet követel meg a közös európai fizetőeszköz átvétele, hanem látni kell, hátrányai is vannak az euróövezetnek: ha egyszer belépünk, nem lesz kilépési lehetőség, amit a görögök példája is jól mutatott." Szerinte ez egy válság esetén lehet fontos, és úgy látja időben közel vagyunk egy ilyenhez.