Mediterrán ciklon közelít, időjárási előrejelzés

A ciklon csapadékosabb időjárást hoz az elkövetkező napokban. Szerdán a nap nagy részében még nem lesz csapadék, estétől viszont vegyes halmazállapot, sőt ónos eső is várható - olvasható az OMSZ honlapján.

Kedd este foltokban még előfordulhat (zúzmarás) köd, illetve rétegfelhőzet, eközben délnyugat felől fátyolfelhők érkeznek. Számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb hószállingózás lehet néhol a borultabb, ködösebb tájakon. Mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és -8 fok között várható, de a derült, szélvédett helyeken ennél hidegebb is lehet.

Szerdán a Dunántúlon fokozatosan megvastagszik a felhőzet, kelet, északkelet felé haladva ugyanakkor egyre kevesebb felhőre, több napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék délutánig nem valószínű, késő délutántól, estétől azonban a délnyugati, nyugati tájakon már előfordulhat helyenként gyenge vegyes halmazállapotú csapadék: a nyugati határvidéken havazás, havas eső, másutt inkább ónos eső, fagyott eső. A keleties szél néhol megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és -8 fok között várható, de a derült, szélvédett helyeken ennél hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +5 fok között valószínű.

Csütörtökön Dunántúlon többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, keleten szakadozottabb felhőzet valószínű, ott néhány órás napsütés is lehet. A Dunántúlon, majd a középső országrészben egyre többfelé várható csapadék; a nyugati határvidéken havazás, havas eső, délnyugatin ónos eső, másutt eső valószínű. A délkeleti, keleti szél több helyütt megélénkül, a középső országrészben meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és -5 fok között alakul, de északkeleten hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire -1 és +6 fok között valószínű, de délkeleten 7, 8 fok is lehet.