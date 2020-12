Mediterrán ciklonok hoznak csapadékos, szeles időt

Vasárnap még folytatódik a hamisítatlan tavaszi(as) idő, majd a nyugat felől közeledő, hétfőn felettünk átvonuló front nyomában érkező hűvösebb levegő hatására visszatér minden a normális (vagy ahhoz közelebbi) kerékvágásba. A jövő héten mediterrán ciklonok sorozata okoz majd csapadékos, szeles időt - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).

Vasárnap reggelig általában közepesen vagy gyengén felhős idő lesz, hajnalban főként északkeleten foltokban köd képződhet. Csapadék nem várható. Holnap a ködfoltok feloszlása után a nap nagy részében a változóan vagy délkeleten gyengén felhős ég mellett több órára kisüt a nap, majd délután nyugaton, délnyugaton megnövekszik a felhőzet, és ott estétől már eső, zápor is lehet.

A délkeleti, keleti szél többfelé megerősödik, ma néhol, holnap főként az Észak-Dunántúlon és a Dél-Alföldön viharossá fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és 9 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 8 és 15 fok között alakul.

Hétfőn nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég, délutántól nyugat felől vékonyodni kezd a felhőtakaró, ezeken a részeken estétől pára, köd képződhet. Sokfelé számítani lehet ismétlődő esőre. Napközben a csapadékzóna nyugatról lassanként kelet felé húzódik. A keleti, délkeleti szél eleinte még több helyütt erős lesz, majd délutántól mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és 8, a legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 12 fok között alakul.

Kedden szakadozottá válik, majd csökken a felhőzet. A nyugati határszél fölé vastagabb, míg a Dunántúlra fátyolfelhőzet sodródik be a délutáni órákra, másutt többórás napsütés valószínű. A déli órákra keleten is megszűnik a csapadék, de elvétve kisebb záporeső előfordulhat. A felhősebb nyugati határszélen azonban kisebb eső, zápor is valószínű. A délkeleti, keleti szél megélénkül, a Dunántúlon, a Bakonyban néhol időnként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +5, a legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 10 fok között alakul - írják a meteorológusok.