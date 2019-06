Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Még egyet könnyítettek a családok támogatott autóvásárlásán

Az ez év júliusában született gyermekek után is jár a babaváró támogatás, továbbá a nagycsaládosok által vásárolhat 7 üléses autó akkor is újnak számít, ha a szalonban bemutató autóként használták - döntött a kormány.

A Magyar Közlönyben megjelent rendelet a babaváró támogatást kiterjeszti a július 1. és július 31. között született gyermekek szüleire is. A szülőknek július utolsó napjáig kell benyújtaniuk a kölcsönkérelmet.

A nagycsaládosok személygépkocsi támogatása csak a 7 üléses és új autókra vehető igénybe. A kormány most úgy módosította az új autó meghatározását, hogy annak számít az autókereskedő által - a nagycsaládos általi megszerzése előtt legfeljebb egy évvel forgalomba helyezett - és legfeljebb 2000 kilométert futott személygépkocsit is. További feltétel, hogy a kocsit az autókereskedő továbbértékesítési céllal szerezte be, és amelyet a forgalomba helyezése és a nagycsaládos általi megszerzése közti időszakban nem használtak vagy kizárólag értékesítés előtti bemutatás céljára használták azt.