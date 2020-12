Még mindig a könyv a legjobb karácsonyi ajándék, de nem mindegy, hogy melyik

Megkértünk hat könyvkiadót, segítsenek a karácsonyi ajándéknak, a téli szünetre olvasnivalónak való kötetek kiválasztásában. Jászberényitől Rowlingon át Obamáig nyúlt a lista - és még egy 3d dínó is befért, szóval: mindenki megtalálhatja a magának vagy a kiszemelt másoknak megfelelőt.

Jól lehet, egy friss iparági felémérés meglehetősen borús képet fest a koronavírus járvány hatásaitól - elmaradt könyvvásárok, könyvbemutatók, bezárt könyvesboltok stb. - is szenvedő magyarországi könyvpiacról, ettől még a várakozás továbbra is az, hogy a karácsonyi vásárlás, ahogyan hagyományosan, idén is megtolja majd kicsit jobban az évvégi üzletet.

A közhely, miszerint a könyv jó ajándék, a magunk részéről azzal egészítenénk ki, hogy a jó könyv tud jó ajándék lenni. Márpedig ezt a kritériumot még a visszaeső új cím-szám, és a könyrendelés gyakorlatilag teljes digitalizálódása mellett is érdemes szem előtt tartani. Ezért is kértünk meg féltucat könyvpiaci szakembert, segítsenek a jó könyv választásban, és ajánljanak ők a figyelmünkbe néhány kötetet. Amit karácsonyi ajándéknak, de akár magunknak is érdemes az ünnepekre beszerezni.

Jávor Zsófia, a Libri-Bookline pr menedzsere ajánlata:

Bodor Ádám Sehol című novelláskötete, ami bekerült a Libri irodalmi díjak 10 döntőse közé. A novellái elvisznek valahova, valami tájra, amiről nem tudjuk, hogy pontosan merre található, de az biztos, hogy nagyon hideg van. És nagyon gyakran van hideg, és sokszor talán fáj is, meg védekezésképp ittunk is sokat. És mégis nagyon melengető, sőt otthonos érzés visszagondolni az emberekre és a történetekre amit és akiket megismertem a könyvből. Intim viszonyom van velük, csak ők meg én, meg a kisszoba, ahol olvastam.

Épp most olvasom Jászberényi Varjúkirályát. Nagyon szeretem őt. Már az előző kötetét is, ami megkapta a Libri irodalmi díjat 2017-ben. Nagyon jó, hogy ez a kötet is ilyen erős, és ugyanúgy jó olvasni mint a Lélek legszebb éjszakáját. Csontra lecsupaszított sztorik, amik mégis túlcsordulnak az érzelmektől, bár leírva és kimondva is alig. Sírtam is már rajta, és nem egyszer.

Igazi meglepetés volt az elsőkönyves Halász Rita a Mély levegővel, elképesztő sodrással zuhantam bele a történetbe, olvastam folyton folyvást, mintha egy thriller lenne, pedig egyáltalán nem az. Aztán a vége előtt le kellett lassítanom, hogy nehogy már ilyen gyorsan vége legyen, akarom még, hogy kitartson, még velem legyen ez a lány, meg az élete.

És bár még nem kezdtem el, de itt van a kezemben a Lucia Berlin új novelláskötete, az Este a paradicsomban, ami vár itt rám türelmesen, hogy végre eljussak odáig végre, hogy kinyissam. Addig szemezünk, időnként kacsint, hogy na. Halogatom, mert tudom, hogy ha elkezdem, akkor nekem annyi, beszippant és nem ereszt Lucia világa.

Velkei Zoltán, az Agave Könyvek Kft. kiadóvezetője ajánlata:

A Piranesi a fantasy antitézise. Susanna Clarke története ugyanis a társait megszégyenítve elfér 220 oldalban, ugyanakkor több gondolkodnivalót ad, mint teljes trilógiák. Arról nem tehet, hogy a járványból fakadó karanténnak és bezárkózottságunknak köszönhetően jelentősen felértékelődnek bizonyos rétegei, viszont épp ennek köszönhetően volt számomra az év legjobb eszképizmusa. Háromszor is elolvastam.

Erin Morgestern könyvét, a Csillagtalan Tengert szívből ajánlom mindenkinek, aki imádja a Neil Gaimani fantasyt, már mindent elolvasott tőle és még többre vágyna. Persze Morgenstern regénye tökéletesen megáll a saját erényeivel a saját lábán is; olyan fokú komplexitása van, amilyet ma ritkán szokás alkalmazni, a prózája pedig egyszerre gyönyörű és jelentőségteljes. Az utolsó lapokon pedig egyenesen szenzációs.

Tavaly Az éjszaka fényét ajánlottam Graham Moore-tól, idén pedig megint a kedvenceim közt van a Bűnösökkel, ami látszatra egy szokásos tárgyalótermi krimi, de közben meg annyira zseniális és elegáns, hogy akkor is együltő helyünkben olvassuk el, ha netán le kell mondani valami programunkat még abból a kevésből is, ami a Covid alatt jutott. Remek csavarok és nagyszerű korrajz jellemzi ezt a könyvet, amit bátran szerezzetek be a következő szabadsághoz, nem lőhettek mellé vele.

Végre elkészült William Gibson a régóta esedékes folytatása A perifériához. A Mozgástér 2016 végén már félig készen volt, amikor újra kellett írnia Trump győzelme miatt. Nagyon szerettem volna végig nézni az alkotói folyamatot! A felütés sokak álma: Trump nem nyer 2016-ban és a Brexitet sem szavazzák meg, ennek ellenére az emberiség nagy problémái továbbra is valósak maradnak, ráadásul valakik a távoli jövőből meg próbálják hackelni a történelmünket, hogy a legnagyobb katasztrófák mindenképp bekövetkezzenek. A Mozgástér remek krimi futurisztikus idegenszerűséggel és nagyon is mai, ismerős politikai motivációkkal - várom már belőle a sorozatot, ami hálisten a járvány ellenére is készül.

És akkor ajánlok valami egészen merészet a végére: Cory Doctorow Radikálisok-ját. Társadalmi, technológiai, gazdasági és politikai világlátása egyszerre ijesztő és izgalmas, ráadásul sokszor olyan konyhanyelven tud írni a vízióiról, hogy azok is élvezettel olvassák, akik nem ezekben a dimenziókban töltik a mindennapjaikat. A kötet négy története bevándorlásról, rasszizmusról, igazságtalanságról és a világvégéről szól; olyan, mint egy évad Black Mirror. Mindenki megköszönte eddig, akit rábeszéltem.

Fekete Judit, az Animus Kiadó marketingvezetője ajánlata:

Yuval Noah Harari nevét az egész világ megismerhette, a Sapiens, a Homo Deus és a 21 lecke a 21. századra című lebilincselő köteteivel. Ezúttal egy igazi különlegesség jelent meg, a világhírű Sapiens újragondolása, képregényként, rengeteg ötlettel, és humorral. Alapvetően tiniknek, és a YA korosztálynak szól, de a Harari rajongók számára is élmény lesz, klasszikus ajándékkönyv. Harari ismét remekelt és ami a legfontosabb, hogy az emberiség történetét ezzel a képregénnyel azokhoz a fiatalokhoz is eljuttatja, akiket talán a történelem kevésbé köt le.

J. K.Rowlingot sem kell bemutatni senkinek, övé az év egyik legjobban várt könyve. Az Ickabog egy izgalmas, kalandos, letehetetlen tündérmese, ami ismét kedvet csinál a gyerekeknek az olvasáshoz. A könyv különlegessége, hogy minden országnak saját Ickabogja van, ugyanis a kiadók saját rajzpályázatuk keretein belül választották ki azokat a rajzokat, amelyek bekerülhettek a könyvbe. Itthon közel 600 pályázat érkezett, amiből mi is kiválasztottuk azt a 34 rajzot, ami a kötetet díszíthette, úgyhogy büszkén állíthatjuk, hogy a hazai kötet varázslatos és egyedi lett!

Harry Hole kapott egy kis pihenőt az alkotójától; idén Jo Nesbø egy önálló történettel érkezett, melynek a középpontjában egy bonyolult, furcsa, toxikus családi kötelék áll. Természetesen a borongós hangulat, a gyilkosságok és a nyomozás elengedhetetlen, no meg persze Nesbø mesteri dramaturgiája, és már-már irodalmi szövege. A könyv hangulata pedig még napokig ott marad a bőrünk alatt, Nesbø ezzel a történettel ismét remekelt, skandináv krimi rajongóknak kötelező.

Fredrik Backman az egyik legszerethetőbb írónk, visszaadja az emberekbe vetett hitünket. Az ember, akit Ovénak hívnak című bestseller szerzője ismét a komikum felé fordult. A Hétköznapi szorongásokon nevetsz és néha sírsz, elgondolkodtat, visszalapozol, ízlelgetsz, cetlizel. Backmant olvasni olyan, mint venni egy nagy és mély levegőt. A könyv a megjelenése óta folyamatosan sikerlistás a különböző országokban, ami nem véletlen: ebben a covidos, bezárkózós, távolságtartós világunkban Fredrik Backmant olvasni a legjobb gyógyszer.

Vrábel Kriszta évek óta, töretlen lendülettel üzeni nekünk, hogy nem kell szenvednünk az életmódváltással, megy az könnyen is. Sőt, még meg is szerethetjük. A legújabb szénhidrátdiétás könyve ezúttal a jól megszokott, magyaros kedvenceket gyúrja át úgy, hogy azok egészségesebbek legyenek és mégse veszítsenek a hazai ízekből. A könyvben számos tanácsot, praktikát találunk arra vonatkozólag, hogyan táplálkozzunk úgy, hogy miközben olvadnak a kilók, mi mégis jókat eszünk. Mentes ételek, egészséges fogások a hazai ízek kedvelőinek. Vrábel Kriszta könyvei évek óta elképesztő népszerűségnek örvendenek, nem véletlenül: mert működik!

Nyáry Krisztián, a Líra Könyv Zrt. kreatív igazgatója ajánlata:

Dragomán György évek óta szenvedéllyel publikálja főzésről, gasztronómiáról szóló, irodalmi igényű esszéit. A Főzőskönyv - Írások főzésről és evésről egyszerre tudományos alaposságú és gyermeki életörömről tanúskodó írások hamar népszerűek lettek a közösségi médiában, majd a lapok hasábjain is - csak idő kérdése volt, hogy a szerző könyvbe rendezze őket. A várva várt pillanat végre eljött. Dragomán úgy játszik az ízekkel, ahogy a szavakkal és sorsokkal szokott: tökéletes karácsonyi ajándék.

Ritka pillanat, amikor egy író házaspár mindkét tagjának egyszerre jelenik meg új kötete. Szabó T. Anna nem az ízlelés, hanem a sóvárgás és a rajongás mindent felemésztő szenvedélyét teszi meg könyve legfőbb tárgyának. A Szabadulógyakorlat - A szerelem és a halál könyve novelláskötet történetei nagyon különböznek egymástól, egy valami mégis összeköti őket: civilizált, kulturált lényünk mélyén ősi, megzabolázhatatlan vágyak várják fortyogva, hogy kitörhessenek. Olykor meg is teszik.

Van, amikor nem várunk mást egy könyvtől, mint önfeledt nevetést. A svéd szerző neve első kötete, a Százéves ember, aki kimászott az ablakon és eltűnt óta garancia erre. Az új történet, az Édes a Bosszú Részvénytársaság főhőse egy reklámszakember, aki a példás, de törvényes bosszúállás lebonyolítását ígéri ügyfelei részére. Egy fehér nő és egy fekete fiú az ő segítségével szeretne bosszút állni az életüket tönkretevő, rasszista műkereskedőn... A végét nem mondom el, csak az eredményt: nem üres, térdcsapkodós humor, hanem minden iróniájával együtt fájdalmasan igaz parabola.

Elfogult vagyok, a Nagy indiánkönyv, volt az első regény, amit végigolvastam. Amikor elkezdtem, még meg kellett pihennem minden egyes mondat után, így aztán Vadölő és barátja nagyon lassan értek oda a cölöpkastélyhoz. Amire a főhős kiszabadult az irokézek fogságából, már faltam az oldalakat. Villanyoltás után, takaró alatt, zseblámpával a kezemben követtem a prérin az ellenség nyomait. Így tanultam meg élvezetből, sokat olvasni. J. F. Cooper örökbecsűjének gyönyörűen kivitelezett új kiadást felnövekvő gyerekeknek és gyereklelkű felnőtteknek egyaránt ajánlom.

"Ez marha volt az egyetlen zseni köztünk" - jellemezte legjobb barátját Kosztolányi Dezső. Karinthy Frigyes csakugyan zseniális életbölcsességei azonban nem egyetlen könyvben vannak összefoglalva, hanem szétszórva olvashatóak hatalmas életművében. A hatalmas életműből lehetetlen lenne kritikai kiadást készíteni, de még az összes művek összegyűjtése is bajos lenne. Az újságcikkek, publicisztikák ezreiből most Király Levente, a népszerű ...megmondta sorozat szerkesztője készített tematikus válogatást. A Karinthy megmondja kötetet végigolvasva csakugyan meglátjuk a humor mögött a világ tragikumán felülemelkedni képes zsenit.

Mészáros Sándor, a Kalligram kiadó igazgatója ajánlata: Jászberényi Sándor - A Varjúkirály (Nyugati történetek)

Jászberényi Sándor második, A lélek legszebb éjszakája című könyvével nem csak a Libri irodalmi díjat nyerte el, de egyben kiérdemelte, hogy az olvasóközönség a magyar Hemingwayként tartsa számon. A varjúkirály és tizennégy más történet erejéig hazatért a Közel-Kelet harctereiről, hogy halálról és születésről, barátságról és elengedésről, a házasság magányáról, a magát megbosszuló gyermekkorról meséljen nekünk a minimálpróza kemény, kopogó nyelvével és férfiak nagyon is beszédes csendjével. De az igazi frontvonalak, ahogy a korábbi, keleti történetekben, úgy most sem a sivatagban, kopár fennsíkokon, szétbombázott városokban húzódnak és nem két hadsereg áll egymással szemben. A harc most is a szereplők lelkéért folyik, értük harcol a jó és a rossz, vagy ha úgy tetszik, Isten és Sátán vagy éppen Varjúkirály. (Köttler Tamás)

Péntek Orsolya - Hóesés Rómában

Isten hozott, olvasó! Ezzel a kötettel - megint először - beléphetsz Péntek Orsolya regényvilágának határolt végtelenjébe. Az Andalúz lányaival (2014) elkezdett és a Dorka könyvével (2017) folytatódó trilógia zárókövének is nevezhetném, de az eltűnt idő csak Közép-Európa negyedik dimenziója, egyetlen horvát, olasz, német, magyar vezetékneveket hajtó, ágas-bogas családfa befejezhetetlenül privát történelmeként éled újra és újra a szerző bölcsen érzéki, fekete epével (melaine chole) átitatott prózájában. "Semmi, ami él, nem lehet valakié" - így szól a regény kulcsmondata. De minden élő erre törekszik a haláláig, sejteti a szerző kimondatlanul. Ahány név, annyi regény. A régi mellékszereplők főhőssé lesznek, az elbeszélés szelleme a könyv lenyűgözően pimasz zárlatában - csak semmi lapozás! - minden kötöttségtől megszabadulva várja újjászületését. Ahoy, olvasó! A jó regény ritka, mint a hóesés Rómában - éppen ideje, hogy elveszítsd magad benne. (Németh Gábor)

Kerékgyártó István - Szeretett gazdám (avagy Egy vezér ifjúkora)

"A hatalom a legjobb izgatószer." - A szerző új regénye a hetvenes évek közepétől a kilencvenes évek elejéig követi hősét, aki szegény sorból küzdi föl magát a politika felső régióiba. Egy rendhagyó fejlődésregényt tart kezében az olvasó, ahol a falusi környezet, a sárba ragadt világvégi társadalom húzza vissza a főhőst, Luko Voditit, aki már gyerekkorában arról álmodik, hogy innen elkerülve nagy dolgokat visz majd véghez.

A történet valahol Kelet-Európában játszódik, de nincs pontosan meghatározva az ország, a személy- és helységnevek többféle nyelvből merítenek. Egyszerre fejlődésregény, társadalmi tabló, félig disztopikus, félig régiónk közelmúltjának érzékletes leírása, a hatalmi függések patológiájának lélektani elemzése. Egy különös narrátorral és sok párbeszéddel tárja elénk a rendszerváltás ellentmondásosságát, közös kelet-európai múltunk sötét oldalait. Sodróan izgalmas olvasmány.

Budaházy Árpád, a HVG Könyvek kiadóvezetője ajánlata:

Két évvel ezelőtt Michelle Obama könyve óriási siker volt. Várható volt, hogyha a férje is elkészült, az elnöki memoár nem lesz sem unalmas, sem sablonos. Az Egy ígéret földje nem is lett szokványos, számomra leginkább motivációs kötetnek tűnik, miközben olvasmányos, élvezetes, és jól érthető azok számára is, akiket az amerikai belpolitika nem igazán érdekel. A kötetnek jót tett, hogy az első, nagyobb részét az a küzdelem teszi ki, ahogyan Obama felküzdötte magát a Fehér házig. Lebilincselő, személyes vallomás a történelemformáló pillanatokról - az elnöktől, aki arra inspirált, hogy higgyünk a demokrácia erejében.

Annyi negatív hír volt az elmúlt időszakban, hogy nem is hittem el, hogy írható még olyan könyv, mint a holland történész-író, Rutger Bregman Emberisége. Teljesen szembe megy azzal az alapállással, hogy az ember alapvetően rossz; a kiindulási pont nála az, hogy jó. Érdekes, hogy ezt nemrég egy fantasztikus történet is igazolta: gyerekek egy kis szigeten ragadtak, mint ahogyan a Legyek Urában írva van, de a valóságban az összetartás, az együtt, közösen hozott döntések segítették őket a túlélésben. Az volt a kulcs, hogy hittek az emberi jóságban és az önzetlenségben. Bergman könyve olyan jó, hogy Harari is elismerte: újra kell gondolnia mindazt, amit az emberiség történelmével kapcsolatosan leírt, mert ezt a szálat bele kell építenie a gondolkodásába.

Ha egy Nobel díjas közgazdász ír egy könyvet, elsőre azt gondolnák a legtöbben, hogy azt csak egy szűk, szakmai kör képes értelmezni. Pedig Robert Shiller Narratív közgazdaságtana éppen attól jó, hogy ezt az egészet elfelejteti velünk. Az a legjobb benne, hogy olvasható, megérthető, nem kell hozzá makroökonómiából phd. Sem, mert a nemzetközi elismerés csak ízfokozó tényező, afféle minőségi pecsét a könyvön. Ráadásul ez nem egy tankönyv, és főként azt hangsúlyozza, mennyire fontos a narratíva, a sztorizás, a hátsó történetek. Az üzleti életben dolgozók, ha elolvassák, rájönnek, hogyan csinálhatnák másként a saját dolgaikat, hogyan lehetnének jobbak a saját kommunikációjukkal.

Idén útjára indítottunk egy gasztronómiai portfóliót, mely már majdnem tíz kötetig jutott. Ebben a sorban számomra azért lóg ki egy kicsit a fermentálásról szóló kötet, mert ha nem is hazai a szerzője, maga a technika voltaképpen benne van a kultúránkban. A savanyítás, a kovászolás kicsit szofisztikáltabb formája a tejsavas erjesztés, a fermentálás, Davis Holly, aki 40 éve műveli, kutatja, tökéletesítette ezt a területet előremutató kötetet adott a kezünkbe. A témája nagyon is trendi, ugyanakkor a száz receptnek is köszönhetően, a home office korszakban élve: lehet akár nagyon is hétköznapi.

Nem hiszem, hogy a dínókat meg lehet unni, hogy a Jurassic Park által felkeltett érdeklődés lanyhulni képes, és azt sem, hogy ne lehetne mindig legalább egy picit tovább menni a gyerekeknek szóló ismeretterjesztésben. Ennek bizonyítéka az Ismerd meg a dinók hangját, ami egy szuper gyerekkönyv. A különlegessége, hogy nem csak képek és kinyerhető hangok adják az ismeretterjesztés alapját, de fejlesztettünk hozzá egy idehaza eddigi nem ismert új információs csatornát is: az AR technológián alapuló megoldással, ha a képek felé tartjuk a telefonunkat, az 3D-s megjelenítővé válik, felbukkan a dinótojás, kikel belőle az adott állatka, körbetopog, és 3D-ben körbeforgatható, megismerhető.