Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Még mindig évi több ezer lakáshiteles per indul

A 2016-os csúcshoz képest, amikor 19 ezer új lakáshiteles per indul a magyarországi bíróságokon, (a 2017-es 15 ezer után) tavaly kisebb volt a deviza- és más kölcsönök felvevőinek pereskedési kedve, de így is 9,3 ezer per kezdődött - adta hírül az az Országos Bírósági Hivatal (OBH) adatai alapján a Magyar Nemzet.

Így az utóbbi öt esztendőben összesen mintegy nagyjából hatvanezer per indult meg, ezek közül 2018 végén majdnem ötezer még folyamatban volt - írta a napilap.

Az OBH külön is figyelemmel kíséri azon ügyet, amelyeket a tisztességtelennek gondolt szerződési feltételek megtámadásáért kezdeményeztek az ügyfelek. E percsoportba nemcsak a korábbi devizahitelek miatt megkezdett különféle ügyeket sorolják be, hanem azokat az eljárásokat is, amelyeket a forinthiteleknél tapasztalt kétes megoldások tisztázásáért indítottak meg az arra jogosultak.

Az összesítés alapján a hitelperek feldolgozásával ütemesen haladnak a magyar bíróságok, 2017 végén például még hétezer pert görgetett maga előtt a honi ítélkezés, egy esztendővel korábban pedig hozzávetőleg nyolcezret. Abban ugyanakkor nincs különösebb változás, hogy a kölcsönügyi eljárások többsége a főváros és Pest megye ítélkező fórumai előtt fut, hiszen a múlt év végi ötezer ügynek a hatvan százaléka az úgynevezett központi régió bíróságaihoz tartozott.