Még mindig kísértenek az egykori devizahitelek

Öt évvel a forintosítás és elszámolás után még mindig van 295 ezer egykori devizahitel-szerződés a rendszerben, amelyek átlagos futamideje 9 év, de 106 ezer ügyfél tíz évnél is tovább törleszthet még. A jegybank aggódik értük, de kevesen tanultak a múltból.

Napra pontosan öt évvel ezelőtt történt meg az úgynevezett forintosítás és elszámolás a devizaalapú jelzáloghiteleknél. A bankok 2015. február 1-jével forintosították a deviza lakáshiteleket és a deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghiteleket. Összesen 450 ezer devizaalapú jelzáloghitel-szerződést érintett a folyamat, az elszámolás után - amely során 1000 milliárd forint körüli összeget kaptak vissza az adósok - körülbelül 2700 milliárd forintnyi forintosított jelzáloghitel maradt a hitelintézeti szektorban.

A kétharmada még megvan

Az adósok többsége a mai napig nyögi a tartozást. Összesen 155 ezer szerződés szűnt meg az elmúlt öt évben, ezek döntő része azért, mert az ügyfél visszafizette a tartozását - közölte a Napi.hu-val a Magyar Nemzeti Bank (MNB).

Köztük lehettek azok, akik kérték annak idején, hogy devizaalapon menjen tovább a hitelük. Összesen 830 ügylet esetében kérvényezte a devizában maradást, és ebből 433 maradt ténylegesen devizában. Azoknak érte meg maradni, akiknek már nagyon kevés volt hátra a hitelükből, és nem frankban, hanem például euróban vették fel a kölcsönt.

A forintra váltás szinte minden ügyfélnek megérte, a svájci jegybank ugyanis éppen a fordulónap előtt két héttel engedte el az euróval szembeni 1,2-es keresztárfolyamot, ami miatt a frank árfolyama kilőtt, 400 forint fölé emelkedett, a frankhiteleseknek viszont 256,5 forintos árfolyamon váltották át a tartozásukat.

Sok bedőlhetett

A 155 ezer megszűnt hitelszerződés elsőre mutatós szám, de ezeknek csak egy része zárulhatott le úgy, ahogy azt az adós és a bank az aláíráskor eltervezte. Nagyon sok hitel más módon került ki a bankrendszerből. A hitelintézetek a jegybank adatai szerint 2015. elejétől 2019. októberéig csaknem nettó 380 milliárd forintnyi piaci lakáshitel- és szabad felhasználású jelzáloghitel-tartozás adtak el például követeléskezelőknek. Az átlagos hitelnagyságot figyelembe véve (ami annak idején 6-7 millió forint volt), ez több tízezer egykori devizahiteles szerződést jelenthet.

Szintén a jegybank adataiból olvasható ki, hogy volt 31,6 ezer olyan ingatlan is, amelyet a forintosítást követően kényszerértékesítettek, igaz, ezek többségét a Nemzeti Eszközkezelő (NET) vette meg, de maguk a bankok is elárvereztettek 2015 elejétől 2018 végéig 5600 lakóingatlant. Mostanra mindenesetre a teljes pénzügyi rendszerben (hitelintézetek és pénzügyi vállalatok együtt) megközelítőleg 295 ezer darab forintosított jelzáloghitel-tartozás maradt még meg, összesen 1640 milliárd forint tőketartozással.

Még évekig nyöghetik

Ez azt jelenti, hogy egy átlagos egykori devizahitelesnek még mindig 5,55 millió forint körül van a tőketartozása, pedig már legalább 11-12 éve fizeti a részleteket, hiszen a devizahitelek nagyjából 2008 végén, de legkésőbb 2009 elején eltűntek a piacról. A meglévő hitelek átlagos futamideje viszont még így is 9 év körül van.

Aki rendben tudott törleszteni a 2015-ös forintosítás óta, annak jól alakult az elmúlt öt év. Az átváltás során változó kamatozású forinthitellé konvertálták a devizahiteleket, amelyek kamatát a három hónapos buborhoz rögzítették. A bubor akkor 2,1 százalékos volt, jelenleg 0,24 százalékos. Volt már ennél alacsonyabb is, de így is évente körülbelül 100 ezer forinttal fizet most kevesebb kamatot egy átlagos adós, mint 2015-ben.

A jövő viszont kiszámíthatatlan, emelkedhetnek is a kamatok, és vannak olyan szerződések, amelyeknek a hátralévő futamideje az átlag fölött van. Az MNB nem bánná, ha az érintett ügyfelek átváltanák a hiteleiket fix kamatozásúra, hogy védve legyenek egy esetleges kamatemelési ciklusban.

Kétezren választották a biztonságot

A friss adatok szerint valamivel kevesebb, mintegy 106 ezer olyan jelzáloghitel-szerződés van még érvényben, amelyeket 2015. február 1-je előtt kötöttek, változó kamatozásúak, legalább 10 év futamidejük van hátra, s az érintett ügyfél alapvetően rendben fizeti törlesztőrészletét. Ezek között nem csak egykori devizahitelek, de forinthitelek is vannak.

A bankoknak értesíteniük kell az ilyen ügyfeleket, hogy milyen feltételek mellett válthatják át fix kamatozásúra a kölcsönt. Az MNB-hez beérkezett banki adatok szerint 2019 végéig a bankok több mint 65 ezer szerződés esetében küldték meg a fix kamatozásra való átállás lehetőségéről szóló tájékoztatót. A határidő azonban január 31., vagyis az ügyfelek egy része csak a napokban kapja meg az ajánlatát, amit 30 napig fogadhat el. (Később is lehet persze fixesíteni, de akkor már más kondíciók lehetnek érvényben.)

Hiába tapasztalták meg az ügyfelek a válság után, hogyan változhatnak a törlesztőrészletek, a 65 ezer kiértesített kliens közül nem sokan mozdultak meg. Mostanáig nem egészen 2 ezer ügyfél alakíttatta át fix kamatozásúvá korábbi változó kamatozású jelzáloghitel-szerződését. Vannak olyan hitelintézetek, amelyeknél már 7-8 százalék fölött jár a szerződésüket így módosítók aránya, másoknál viszont jóval alacsonyabb ennél - közölte az MNB.