Még nem indulhat Zente kezelése

Összegyűlt a 700 millió a másfél éves beteg kisfiú különleges gyógyszerére, a kezelés elindítására azonban még két hónapot várni kell - tudta meg a Blikk.

A másfél éves, súlyos gerincvelői izomsorvadásban, SMA I-ben szenvedő Zente az adakozóknak köszönhetően megkaphatja a 700 millió forintba kerülő, a sorsát alapvetően meghatározó különleges gyógyszert, a Zolgensma-génerápiát, amelynek gyártójával már tárgyal a család. Most várnak az engedélyre, hogy a gyógyszert ideszállíthassák. Zente anyukája és a férje egy orvoscsoportot is felkért, hogy ők adják be Zentének az infúziót, amit akár két hónapon belül megkaphat - írja a portál.

A társadalmi összefogásnak köszönhetően az elmúlt napokban Magyarországnak nem volt olyan pontja, ahol ne hallottak volna a kis kerekesszékes fiúcska történetéről. A szükséges 700 millió úgy lett meg szerdára, hogy egy titokzatos adományozó, mint az RTL csütörtök esti híradójából kiderült, Mészáros Lőrinc és családja százmillió forintot utalt a számlára - idézi fel a portál.