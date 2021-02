Még nem került elő a bilincs, így léptek fel az iskolaőrök eddig

Szeptember óta nem használtak kényszerítő eszközt - gázspray, bilincs, gumibot - az iskolaőrök, akiknek nem egészen öt hónap alatt 308 alkalommal kellett intézkedni összesen - mondta el Gál Kristóf, az ORFK szóvivője az InfoRádiónak.

Jelenleg 431 helyen látnak el feladatokat iskolaőrök, 521 aktív iskolaőr van, köztük tartalékosok is. Bővítésre lenne igény, de hogy melyik iskola léphet be a rendszerbe, az az érintett tárcákkal való kapcsolatfelvételen is múlik. Az eddigi intézkedések negyedében garázdaság és testi sértés, valamint lopás miatt kellett beavatkozni - mondta a műsorban a szóvivő.

Gál Kristóf szerint mind a tanulók, mind a pedagógusok, mind a szülők részéről nagyon pozitívak a visszajelzések. Szerinte megvalósult a rendszernek az a lényegi eleme, hogy az iskolaőr úgy váljon az intézmény részévé, hogy hozzá bármikor lehessen fordulni, nem is azért feltétlenül, mert egyenruhás, hanem mert már kommunikációval is képes a nagyobb bajt megelőzni.