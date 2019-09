Még szorosabbra fűzi az együttműködést Magyarország és Oroszország

Megtartotta első ülését a Magyarország és az egyes orosz tagköztársaságok, megyék közti gazdasági kapcsolatok felügyelete érdekében felállított Magyar-Orosz Régióközi Együttműködési Bizottság - jelentette be Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára az ülést követő tájékoztatón.

A bizottság legfontosabb feladata, hogy projektszinten előkészítse és nyomon kövesse azokat a beruházásokat, üzletkötéseket, amelyek a két ország gazdaságát még szorosabban egymáshoz kötik. Az államtitkár jelezte: már most is több milliárd euró értékben hajtottak végre magyar cégek beruházásokat Oroszországban, főként a mezőgazdaság és a feldolgozóipar területén - írta az MTI.

A már meglévő eredmények javítása érdekében Magyarország tőkekihelyezési politikája részeként egy új ösztönzőrendszer előkészítésén dolgoznak, amely vissza nem térítendő támogatással akarja ösztönözni a magyar vállalatok oroszországi beruházásait.

A magyar cégek hasznáért dolgozik a kormány

Magyar Levente szerint Magyarország is nyitott az orosz beruházások iránt. A két ország már most is komoly projektekben vesz részt együtt. "Atomerőművet építünk közösen", és most tárgyal a két ország arról, hogy közösen gyártana és szállítana Egyiptom számára 1300 vasúti kocsit - közölte az államtitkár.

Az államtitkár szerint a nyugati világban azok az országok, amelyek a leghangosabban agitálnak az Oroszországgal való együttműködés ellen, a legnagyobb haszonélvezői a kialakult helyzetnek, az Oroszországgal szemben bevezetett szankcióknak. Magyarország tiszteletben tartja a jelenleg fennálló nemzetközi jogrendszert, de nem szeretnénk lemaradni az Oroszország által felkínált gazdasági lehetőségek használásáért folytatott versenyben - idézte az MTI az államtitkárt, aki szerint Magyarország mindent megtesz azért, hogy a magyar cégeket az orosz piacra segítse. Ebben a folyamatban pedig fontos szerepet játszik a Magyar-Orosz Régióközi Együttműködési Bizottság - mondta Magyar Levente.

Toroszov Ilja Eduardovics, az orosz gazdaságfejlesztési miniszter helyettese méltatta a magyar-orosz gazdasági kapcsolatokat, és elmondta, hogy Oroszországban mindent megtesznek a magyar cégek támogatásáért. A két ország kapcsolatát szemlélteti, hogy október végén Vlagyimir Putyin orosz elnök újabb magyarországi látogatást tervez.

A felek a sajtótájékoztató előtt ünnepélyes keretek között írták alá a bizottság első ülésének jegyzőkönyvét - írta az MTI.