Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Még több amerikai tőke érkezhet

Mindkét ország politikája hasonló: America/Hungary First, s itt nem a bezárkózáson van a hangsúly. Azzal, hogy Magyarországon az amerikai vállalatok élnek, élhetnek a kedvező gazdasági környezet és a befektetőbarát adórendszer nyújtotta előnyökkel, maguk a cégek és az amerikai tulajdonosok is versenyképesebbek lesznek a globális piacon - mondta Bársony Farkas, az Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham) elnöke, a Kondor Holding vezérigazgató-partnere a Világgazdaságnak.

Jelenleg Magyarországon 1700 amerikai vállalat működik, amelyek 105 ezer dolgozónak adnak munkát. Ezzel az Egyesült Államok Németország mögött a második legnagyobb beruházó Magyarországon, a külföldi tőkebefektetések mintegy 15 százaléka köthető amerikai cégekhez. A két ország közötti kereskedelmi forgalom már meghaladta az 5,5 milliárd dollárt, a magyar termékek exportja folyamatosan két számjegyű növekedést mutat.

Az Egyesült Államok bizonyosan nem akar befelé fordulni, továbbra is a világ vezető gazdasági hatalma akar maradni. Az amerikai cégek ilyen tervei Magyarország számára azzal kecsegtetnek, hogy a nálunk beruházó cégekben magas hozzáadott értékű fejlesztések valósulhatnak meg, hiszen ezek segíthetik továbbra is Amerika vezető szerepét a globalizált világgazdaságban, egyúttal lehetőséget adva hazánknak is az élbolyhoz való felzárkózásban - mondta az AmCham elnöke a napilapnak.

Szavai szerint az együttműködés a magyar gazdaságirányítással rendkívül jó, az AmCham évek óta publikálja versenyképességi csomagját, amelynek javaslatai visszaköszönnek a kormányzati programokban, és képviseli azokat a Nemzeti Versenyképességi Tanácsban (NVT) is. Az idei, 2019-es javaslatcsomagunk hasonló témakörök mentén épül fel, mint az NVT idén tavasszal napvilágot látott programja: ugyanazokon a területeken - üzleti környezet, versenyképes munkaerő, innováció és digitalizáció - fogalmazunk meg konkrét javaslatokat, amelyek a programban is prioritást kapnak - fogalmazott Bársony.