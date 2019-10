Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Még több vendégmunkás kellene?

A képzett külföldi munkaerő kontrollált bevonása nélkül már rövidebb távon is megoldhatatlan problémát okozna számos területen a munkaerőhiány. Ha pedig egy vállalat hosszú távon is képtelen megoldani a munkaerőhiányt, akár úgy is dönthet, hogy átszervezi, más országba telepíti termelését. Így a vendégmunkások emelkedő száma - átmeneti megoldásként - előnyös a magyar munkavállalók számára - véli a Prohuman munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó vállalat.

Bár az utóbbi időben van némi lassulás, de még mindig erős túlkereslet van a magyarországi munkaerőpiacon. Minimális tartalékok még vannak - például a nyugdíjasok kedvezményes foglalkoztatása -, azonban összességében azt látjuk, hogy külföldi munkaerő célzott bevonása nélkül már rövidebb távon is megoldhatatlan helyzetet, komoly üzleti problémát jelenthet a munkaerőhiány. Jelenleg a versenyszektorban 2,5-3 százalék között mozog a betöltetlen munkahelyek aránya - mondta Ignácz Béla, a Prohuman ügyvezetője. Míg korábban inkább a betanított munkaerő területén volt nagyobb létszámhiány, mára a szakképesítést igénylő pozíciók esetén is komoly problémát okoz a megnövekedett munkaerőigény.

Az elmúlt két évben, és kifejezetten 2018 második fele óta számos hazai vállalat stratégiájába bekerült a külföldi munkavállalók rövidebb, illetve hosszabb távú foglalkoztatása. Ezzel együtt jelentősen nőtt a regisztrált vendégmunkások száma is. A statisztikák szerint tavaly 61 ezren kértek tartózkodási engedélyt munkavállalás céljából, egy évvel korábban ez a szám még csak 24,5 ezer volt, azaz ennyi külföldi munkavállaló állt munkába törvényes módon, a kormány által kijelölt, szabályozott keretek és a magyar munkavállalókat védő létszámkvóta határai között a hazai vállalkozásoknál.

A Prohuman kötelékében több mint ezer külföldi állampolgárságú munkavállaló dolgozik Magyarországon. Főleg Ukrajnából, Szlovákiából és Szerbiából jönnek hozzánk, de egyre nő az Ázsiából; India és Vietnám területéről érkezők száma is. Határon túli magyarok gyakrabban jelentkeznek, de egyre többen jönnek már a nem magyar anyanyelvűek közül is - mondta el Ignácz.

A külföldi munkaerő bevonása a termelésbe több szempontból is előnyös. Egyrészt csökkenti a szezonálisan időről időre megugró túlmunkát, extra túlórákat, plusz műszakokat - elősegíti, hogy a munkavállaló saját igényei szerint maga döntsön ezek vállalásáról. Másrészt biztosítja, hogy a nálunk működő vállalatok képesek legyenek termelni, ne kelljen a munkaerőhiány miatt átszervezni, csökkenteni a kapacitást - véli a szakember.

A Prohuman szerint összességében a vendégmunkások a hazai munkahelyek hosszú távú megőrzéséhez is hozzájárulnak, hiszen ha egy vállalat úgy látja, hogy Magyarországon a munkaerőhiány miatt ütközik korlátokba a termelési kapacitás bővítése, dönthet úgy, hogy áthelyezi a termelést egy másik országba. Ezzel pedig meglévő magyarországi munkahelyek szűnnek meg, és csökken az ország gazdasági teljesítménye. Különösen igaz ez azokban az iparágakban, ahol az egész ellátási lánc települ egymás közelébe - ilyenkor egy láncszem kiesése a teljes szektorra negatív hatással lehet. Tipikusan ilyen terület az autóipar.

