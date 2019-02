Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Megakadályoznák az újabb földmutyit

Az Alkotmánybírósághoz (Ab) fordultak a földforgalmi törvény decemberi módosítása miatt az ellenzéki pártok pénteken.

A Fidesz nemcsak a munkásokat akarja rabszolgasorba kényszeríteni, hanem a vidéken élő embereket is kiszolgáltatott helyzetbe akarja hozni - mondta Harangozó Gábor, az MSZP elnökségi tagja Budapesten, az Ab I. kerületi épülete előtt tartott sajtótájékoztatónaz MTI híre szerint. A földforgalmi törvény december 12-i módosításával 1,5 millió tulajdonos földjét értékelték le.

A Fidesz most már nemcsak az állami földeket akarja a fideszes haveroknak átjátszani, hanem a magánkézben lévő földek eladásába is bele akar szólni: meg akarja mondani, hogy egy adott földet a tulajdonosa kinek és mennyiért adhat el. Az adásvételbe ráadásul beleszólási jogot kapott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is, amelynek vezetőségét törvénytelenül választották meg - mondta a politikus.

Magyar Zoltán, a Jobbik országgyűlési képviselője közölte, az agrárkamara nem független, 19 megyei vezetője közül 17 fideszes pártpolitikus. Szerinte a jövőben úgy fog működni a megyei agrárkamara, hogy az elnök "a haverjainak egy SMS-t körbe dob és egyfajta véleménynyilvánító, küldöttgyűlésnek álcázott semmin keresztül komoly döntéseket hoznak". Ez egy demokráciában elfogadhatatlan, ez inkább feudalizmus - mondta Magyar Zoltán, sürgetve a kamarai rendszer megújítását.

Gréczy Zsolt, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője azt kérte, az Ab "ne fideszes pártkatonák gyülekezeteként" működjön ebben az ügyben. Javasolta, hogy a gazdatársadalom mozduljon meg. Volt már rá példa, hogy traktorok indultak el Budapestre, ennek lehetőségét se vessék el.

Csárdi Antal, az LMP frakcióvezető-helyettese szerint a december 12-i parlamenti ülésen szabálytalanul fogadták el a törvényt. Az Ab eddig következetes volt: eljárásjogi hibák miatt mindig "visszadobta" a törvényeket.

Barabás Richárd, a Párbeszéd szóvivője úgy látta, a törvénymódosítással a Fidesz elárulta a magyar vidéket, a magyar gazdákat. A jogszabály "tüzes vas", amivel kikényszeríthetik a Fideszhez közel álló üzleti körök a gazdáktól, hogy kedvezőtlen feltételekkel váljanak meg a földjeiktől.

Bősz Anett, a Magyar Liberális Párt színeiben politizáló független országgyűlési képviselő szerint a földforgalmi törvény módosítása sérti a tulajdon, a magánélet szentségét és nem biztosítja a jogorvoslat jogát. Hozzátette: a pártállami időket idézi, hogy az agrárkamara határoz a tulajdonos helyett arról, milyen áron értékesíthető a föld. Ha bíróságra kerülnének az ügyek, akkor ott nem írhatnák felül a kamara döntését, mindössze új eljárást kezdeményezhetnének.

Az Országgyűlés tavaly december 12-i ülésén fogadta el a mező- és erdőgazdasági földek forgalmával összefüggő törvénymódosításokat, amelynek értelmében az agrárkamara területi szervei foglalnak állást a földadásvételi szerződésekről, a kialkudott ár megítélésekor pedig figyelembe kell venni a föld jövedelemtermelő képességét is. Az ülésnapon az ellenzék obstrukcióval próbálta megakadályozni a parlamenti szavazásokat a munka törvénykönyve túlórával kapcsolatos szabályainak változtatása miatt.