Megelőzzük az osztrákokat...az autópályadíjakban

El kellene engedni az autópályadíjakat inkább

A magyar utak minőségét az elmúlt időben többször is érték elég kemény kritikák - nem ok nélkül. A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) már két levelet is írt az illetékes Innovációs és Technológiai Minisztériumnak azt javasolva, hogy csökkenjen felére vagy szűnjön meg az autópályadíj azokon a szakaszokon, ahol az építkezések miatt nem lehet normálisan közlekedni, hiszen emiatt csak késve és drágábban tudják teljesíteni a megbízásaikat.