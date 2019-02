Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Megéri megvárni a megemelt csok-hitelt - tízezreket spórolhat

Aki jogosult rá, jól teszi, ha megvárja a csok-hoz kapcsolódó hitelt. Kiszámítható kölcsönt kap, és havonta tízezreket spórolhat.

A kormány ígérete szerint február végéig benyújtják a családvédelmi akciótervvel kapcsolatos törvénymódosításokat. A hétpontos terv egy része nem igényel parlamenti jóváhagyást, elegendő kormányrendeletben szabályozni, ezek közé tartoznak a családi otthonteremtési kedvezménnyel (csok) kapcsolatban tervezett változtatások is. Az egyik legfontosabb ezek közül, hogy júliustól már használt lakásra is felvehetik a kétgyerekes családok a 10 millió, a három- vagy több gyerekesek pedig a 15 millió forintos kedvezményes kamatozású lakáshitelt.

Annak, aki erre várhatóan jogosulttá válik, érdemes kivárni a hitelfelvétellel. A használt lakásokra igényelhető piaci kamatozású hitelek feltételei ugyanis jóval kedvezőtlenebbek az állami kamattámogatású kölcsönénél. A támogatott hitel kamata - az akár 25 éves futamidő végéig - fixen évi 3 százalék. Az ügyleti kamat elvileg az ötéves állampapírok aukciós átlaghozamához igazodik, annak 130 százaléka plusz 3 százalékpont, de az állam kamattámogatásként mindig kifizeti a bankoknak a 3 százalék fölötti részt, így a hitelfelvevők a futamidő végéig biztosan 3 százalékos kamatot fizetnek.

Drága a kiszámíthatóság

Ez egy húszéves futamidejű, tízmillió forintos lakáshitelnél 55,5 ezer forintos havi törlesztőrészletet jelent, 25 évre felvéve ugyanennek a kölcsönnek a havi részlete 47,4 ezer forint körül alakul. Egy hasonlóképpen kiszámítható részletű, húszéves kamatperiódusú lakáshitel most a Money.hu kalkulációi szerint legkevesebb 5,5 százalékos kamattal vehető fel a K&H Banknál, a havi törlesztőrészlet pedig 67 ezer forintnál indul. A futamidő végéig fix kamatozású lakáskölcsönnek az OTP Banknál akciósan is 8 százalékos a kamata és 84 ezer forint a törlesztőrészlete. Vagyis egy piaci alapú lakáskölcsön a futamidő végéig kiszámítható részlettel nagyjából havonta csaknem húszezer forinttal kerülhet többe a támogatottnál. Ha valaki nagycsaládos, és 15 millió forintos hitelre jogosult, még többet, havonta csaknem 30 ezer forintot takaríthat meg - az állami támogatásnak köszönhetően.

A bankok beszámolói szerint azonban egyelőre nem érzékelhető, hogy a potenciális ügyfelek kivárnának, a korábbihoz hasonló intenzitással igénylik az új lakáshiteleket a kliensek. Léteznek persze olyan lakáshitelek, amelyeknél a havi fizetnivaló - legalábbis az indulásnál - alacsonyabb, mint a támogatott kölcsönnél. Ezek viszont hosszú távon nem kiszámíthatóak. Az internetes lakáshitel-kalkulátorok szerint 3 százalék alatti kamatú lakáshitelt legfeljebb változó kamatozással lehet felvenni. Három hónapos kamatperiódus mellett már 2 százalék körüli teljes hiteldíjmutatóval (htm) is kapható lakáshitel, annak a törlesztőrészlete viszont negyedévente változik, és ha elindulnak a piaci kamatok felfelé, nagyot emelkedhet. (Márpedig ez a következő években szinte biztosan bekövetkezik - a szerk.)

Az olcsó hitel kockázatos

Egy ilyen hitel törlesztőrészlete tízmillió forintnál, húsz évre felvéve 50-53 ezer forint közül indul. Hathónapos és egyéves kamatperiódussal egy ugyanilyen lakáshitel a Money.hu kalkulációi szerint 53-56 ezer forintos törlesztőrészlettel vehető fel - ami szinte azonos azzal, amit az államilag támogatott konstrukció kínál. Ahogy nő a kamatperiódusok hossza, úgy emelkedik a kamat és a törlesztőrészlet. Ötéves kamatperiódusnál a legkedvezőbb ajánlat 3,75-4 százalékos kamattal "ketyeg," a havi részlet pedig 59-60 ezer forintnál kezdődik. A tízéves kamatperiódusú hitelek kamata 4,3 százalék körül indul, a törlesztőrészletük pedig minimum 62-63 ezer forint havonta.

A Napi.hu által megkérdezett hitelintézetek beszámolói szerint a hosszabb kamatfixálású hitelek a népszerűbbek. A Raiffeisen Banknál és az UniCreditnél a tízéves kamatperiódus a legkedveltebb, a K&H Banknál az 5-10-15-20 éves kamatfixálások a legnépszerűbbek, száz ügyfélből 95 a hosszabb időre fixált, legalább 5 éves kamatperiódust választ. A CIB Banknál arányait tekintve már 80 százalék felett van a teljes futamidőre fix kamatozású, illetve a legalább öt évre rögzített kamatperiódusú lakáshitel-igénylések aránya. A pénzintézetnél úgy gondolják, a mostani piaci környezet a hosszabb kamatperiódusú lakáshitelek további térnyerését segíti, és tovább nő a tízéves kamatperiódusú, valamint a végig fix kamatozású lakáshitelek aránya az új kihelyezéseknél. A Takarékbanknál is az 5-10 éves futamidő a keresettebb, a Budapest Banknál pedig az utóbbi időben egyértelműen a tízéves kamatperiódust választják a legtöbben. Míg 2017 decemberében a kihelyezett volumen mindössze 18 százalékát tette ki ez a kamatperiódus, addig 2018 decemberében már 75 százalék volt ez az arány.

Népszerűbb a fix kamat

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb statisztikái is ezt támasztják alá: az új szerződések 94 százaléka fix kamatozású lakáshitel. A rövid kamatperiódusú hitelek részletei jó eséllyel emelkednek a futamidő végéig. Ezek referenciakamata a budapesti bankközi kamatláb (Bubor), amely három hónapra most mindössze 0,13, hat hónapra 0,27 és 12 hónapra 0,49 százalék. Voltak már ezek a kamatok alacsonyabbak is, de ha elkezdődik egy kamatemelési ciklus, több százalékpontot emelkedhetnek. Az elemzők szerint az MNB az idén még nem, de jövőre már elkezdheti emelni a jelenleg 0,9 százalékos alapkamatot, bár ha az infláció emelkedni kezd, a monetáris tanács akár már márciusban konkrétabb bejelentéseket tehet.

A hosszabb kamatperiódusú hitelek kamatai általában az állampapírok aukciós hozamához igazodnak. Az ötéves államkötvények a legutóbbi aukción 2,23 százalékos átlagkamattal keltek el, de tavaly év elején volt, hogy az egy százalékot sem érte el a kamatuk. Egyetlen százalékpontnyi kamatemelkedés pedig egy 10 millió forintos hitelnél évente 100 ezer forinttal emelheti meg a kamatköltséget és több mint 8 ezer forinttal a törlesztőrészletet.