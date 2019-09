Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Megérkezett a friss időjárás előrejelzés

A derült időt követően estére helyenként megvastagszik a felhőzet, hajnaltól pedig már erősen felhős vagy borult időre van kilátás. Éjszaka és hétfőn napközben kisebb-nagyobb szünetekkel többfelé várható eső, zápor. Hidegfront jellegű hatás várható - írja előrejelzésében az OMSZ.

Éjszaka és holnap napközben kisebb-nagyobb szünetekkel többfelé várható eső, zápor. Délnyugaton és északkeleten néhol zivatar is lehet, a legtöbb csapadék is ezeken a tájakon valószínű. A déli, délkeleti szél a Dunántúlon nagy területen megélénkül, a Fertő térségében meg is erősödik, majd hétfőn északira, északkeletire fordul a szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 13 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 15 és 23 fok között valószínű.

A hidegfront jellegű hatás az erre érzékenyeknél fejfájást, migrént, valamint szédülést okozhat. Ingadozhat a vérnyomás. Epilepsziás, illetve asztmatikus rohamok léphetnek fel. Az allergiás betegségek, illetve tünetek halmozottabban észlelhetők. Erősebbek lehetnek a reumatikus, valamint az ízületi fájdalmak. Hosszabbá válhat a reakció idő.

Távolabbi kilátások keddtől péntekig:

Az időszak elején több-kevesebb napsütésre lehet számítani az ország nagyobb részén, csupán helyenként fordulhat elő csapadék. Közte többnyire erősen felhős lesz az ég, és szerda éjjel, valamint csütörtökön többfelé várható eső, zápor, néhol zivatar.

Jelentős mennyiségű csapadék (legalább napi 5 mm) az ország területének 80 százalékán valószínű.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 7 és 15 fok között alakul, de kedden északkeleten ennél jóval hűvösebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 18 és 25, csütörtökön 16 és 22 fok között várható.