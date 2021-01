Megérkezett a friss időjárási előrejelzés: vissza a télbe

Több hullámban érkezik nedves, egyre hidegebb levegő hazánk térségébe, emiatt vasárnap estétől visszatér időjárásunk téli jellege - ígéri az OMSZ.

Több hullámban érkezik nedves, egyre hidegebb levegő hazánk térségébe, emiatt vasárnap estétől visszatér időjárásunk téli jellege. A most még többfelé esőt okozó légörvény vasárnap reggelre elhagyja térségünket, pár órára a nap is kisüt, majd délután újabb légörvény érkezik és ez az esti órákban már többfelé okoz havazást, lehűlést, hatására visszatérünk a télbe - olvasható az Országos Meteorológia Szolgálat (OMSZ) friss prognózisában.

Eszerint szombaton átmeneti felszakadozások mellett nagyrészt erősen felhős időre számíthatunk, helyenként szűrt napsütéssel. Több helyen, illetve több ízben előfordulhat eső, zápor. Lokálisan nagyobb mennyiség inkább nyugaton és északon valószínű. A Dunántúlon egy-egy zivatar sem kizárt.

Estétől az Alpokalján, a Kisalföld egyes részein, éjjel az Északi-középhegység magasabb részein is hullhat havas eső, hó.

Vasárnap kezdetben általában vékonyabb, szakadozott lesz a felhőzet, helyenként hosszabb-rövidebb napos időszakok is lehetnek. Délutántól délnyugat felől egyre többfelé megvastagszik a felhőzet, beborul az ég. Napközben átmenetileg csökken a csapadékhajlam, majd a délutáni, esti óráktól dél felől egyre többfelé elered az eső, melyet nyugat felől egyre nagyobb területen havas eső, havazás vált fel.

Az ország északnyugati harmadán kisebb a csapadék esélye. A déli szél főleg az Alföldön helyenként megerősödik, délután az Észak-Dunántúlon pedig északnyugatira fordul a légmozgás. Vasárnap a délnyugati, majd az északi, északnyugati szelet kísérik sok helyütt erős lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +6 Celsius-fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 4-11 fok között valószínű.

Ez a helyzet Európában

Skandinávia felett ciklon örvénylik, amelynek hosszan elnyúló frontrendszere a Balti térségen és az Alpok gerincein át Afrikáig hullámzik. Ennek mentén sokfelé erősen felhős vagy borult az ég, és több helyen fordul elő csapadék.

A legnagyobb mennyiséget az Alpokban, illetve Észak-Olaszországban regisztrálják, ahol egy ciklonális hullám is képződött. A frontálzóna előoldalán déli, délnyugati az áramlás, ami meleg levegőt szállít Közép-Európába és a Kelet-európai-síkságra. Azonban a meleg légtömeg felsiklik az alul elhelyezkedő hidegre, csak azokon a helyeken tud érvényesülni a felszínen is, ahol erős szél fúj.

A Kárpát-medence tágabb környezetében sokfelé mérnek jócskán 10 fok feletti maximum értékeket, a Kárpátokon túl azonban már ez alatt marad a hőmérséklet, sőt Moszkvától északkeletre, keletre -10 fok van még napközben is. A fent említett front nyugati oldalán már elkezdődött a hideg légtömeg beáramlása, de arrafelé is többnyire 5 és 10 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Vasárnap estig a Kárpát-medencébe is megérkezik a front, eleinte esőt, később már havazást is hoz magával.