Megérkezett Orbán Viktor válaszcsapása az EPP-hez

Azután, hogy csütörtökön az Európai Néppárt (EPP) 13 tagpártjának elnöke levelet írt az EPP elnökének, Donald Tusknak, amelyben a Fidesz kizárását kezdeményezték, Orbán Viktor miniszterelnök is levet írt, de nem Tusknak, hanem valaki másnak.

Csütörtökön a Néppárt tizenhárom tagpártjának elnöke kezdeményezte, hogy zárják ki a Fideszt a Néppártból. A pártcsalád elnökének, Donald Tusknak címzett levélben azt írják, hogy a magyar koronavírus-törvény meggyőzte őket arról, hogy a magyar kormánypártnak nincs helye a Néppártban.

A jogszabály szerintük "a liberális demokrácia alapjainak és az európai értékeknek a nyilvánvaló megsértése", mivel korlátlan időre hirdeti ki a veszélyhelyzetet, és megadja a rendeleti kormányzás lehetőségét Orbán Viktor miniszterelnöknek.

Erre Orbán Viktor miniszterelnök is levelet írt, amelyben a Fidesz kizárásával kapcsolatos legújabb kezdeményezésre reagálva közölte:

Minden tiszteletem az Öné, de nincs időm most erre!

Csakhogy, ezt a válazt Orbán nem Tusknak, hanem az Európai Néppárt főtitkárának, Antonio López-Istúriz White-nak írta - hívja fel a figyelmet az Eurologus brüsszeli uniós szakportál.

A Novák Katalin család- és ifjúságügyi államtitkár Twitter-oldalán megosztott levélben a miniszterelnök azt írja: a világ a feje tetejére állt, és most a kormányfőknek az a feladatuk, hogy az állampolgárok biztonsága és egészsége érdekében hatékony és gyors döntéseket hozzanak. Nem tudom elképzelni, hogy bármelyikünknek is lenne most ideje arra, hogy más országok szándékairól képzelegjen. Ez költséges luxusnak tűnik ma - írja. Őneki szelmély szerint sincs - teszi hozzá a miniszterelnök -, mert most kizárólag azzal van elfoglalva, hogy a magyar emberek életét megmentse, és az ország kilábaljon a gazdasági és társadalmi válságból.

A koronavírus-törvénnyel kapcsolatos kritikákra és a Fidesz néppárti tagságára utalva a magyar miniszterelnök kijelenti: "Majd akkor tárgyalunk erről, ha a járványnak vége."

PM Orbán sent a letter to @EPP Secretary General Antonio López-Istúriz White (@TonoEPP). pic.twitter.com/AHdYDIyBBc - Katalin Novák (@KatalinNovakMP) April 3, 2020

Tusk még kedden kérte a Néppárt tagjait, hogy gondolják át Fidesz tagságának kérdését, ha a járványhelyzet már megengedi. Egy nappal később pedig - a Financial Times információi szerint - Orbán írt levelet a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnökének, Annegret Kramp-Karrenbauernek, amelyben azt kéri, hogy gondolja át Tusk alkalmasságát az elnöki posztra, ha a járványhelyzet már megengedi, mivel a volt lengyel miniszterelnök Orbán szerint aláássa a Néppárt hitelességét azzal, hogy átveszi a baloldaliak és liberálisok retorikáját.

Az Eurologus megjegyzi, hogy közben a Népszava úgy értesült, hogy már a Néppárt EP-frakciójában is aláírásokat gyűjtenek a Fidesz kizárásához. A Fidesz tagságát ugyanis csak az európai ernyőszervezetben függesztették fel egy éve, ezért állt elő az a helyzet, hogy a fideszes képviselők tagjai maradhattak az Európai Parlament legnagyobb politikai csoportjának.