"Megerőszakolják a jogállamiságot, de a Tanács semmit nem tesz"?

A magyar jogállamiság védelmében indított, az uniós alapszerződés 7. cikke szerinti eljárás folytatódik 2020-ban, a horvát elnökség alatt is - mondta Didier Reynders igazságügyi biztos az Európai Parlament jogi, bel- és igazságügyi szakbizottságának (LIBE) meghallgatásán hétfőn Strasbourgban az Eurologus blog beszámolója szerint. Az Európai Bizottságnak egyéb eszközei is vannak a magyar jogállamiság védelmében.

2020. január 1-jétől az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét a finnektől átvevő horvát kormánynak is folytatnia kell és folytatni is fogja a hetes cikk szerinti eljárást - közölte Didier Reynders. Az Európai Bizottságnak egyéb eszközei is vannak a magyar jogállamiság védelmében, például a kötelezettségszegési eljárások, amelyek akár az Európai Unió Bíróságáig juthatnak. Azon dolgoznak, hogy a 2021-27-es uniós költségvetésben a jogállamiság feltételrendszerével konkrét következményei legyenek, ha egy tagállam nem tartja tiszteletben a jogállamiság alapelveit - idézte az igazságügyi biztost az Eurologus.

Az ülésen az EP szakbizottsága a hetes cikk szerinti eljárás második meghallgatását tárgyalta. Az Európai Unió Tanácsában a múlt héten Varga Judit igazságügyi miniszternek és kíséretében lévő többi kormánytagnak az uniós miniszterek kérdéseire kellett válaszolnia az alábbi témákban: az igazságszolgáltatás függetlensége, a sajtó és a tudományos élet szabadsága. Az ülésen és azt követően nagy felháborodást keltett, hogy a zárt meghallgatást a közösségi médiában Kovács Zoltán nemzetközi kormányszóvivő végig kommentálta és az Európai Bizottság és az uniós kormányok egyes tagjait a "Soros-kórus" tagjának hívta.

A hétfői meghallgatáson a LIBE magyar tagjai is felszólaltak. Hidvéghi Balázs EP-képviselő "baloldali inkvizítor" és "boszorkányüldözés" hasonlatokkal jellemezte a hetes cikk szerinti eljárást. Donáth Anna momentumos EP-képviselő szerint a hosszadalmas és rendkívül diplomatikus eljárás csak megerősítette Orbán Viktort. Dobrev Klára DK-s politikus pedig a Fidesz néppárti tagságáról a jövő év elején meghozandó döntésre utalva reményét fejezte ki, hogy a "keresztény, konzervatív Európai Néppárt" a közeljövőben bizonyosságot ad a demokratikus értékek iránti elkötelezettségéről.

Sophie in't Veld, az Európa Megújul frakció holland képviselője felszólalásában az EU Tanácsot vádolta azzal, hogy tétlenül nézi, amint "Európa szétesik", és a "demokrácia haldoklik Magyarországon és Lengyelországban". A magyar és a lengyel kormányok in't Veld szerint "megerőszakolják a jogállamiságot, a demokráciát és az alapjogokat, de Tanács semmit nem tesz" - tudósított a meghallgatásról az uniós blog.

