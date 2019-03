Megfigyelik a turistákat - magyarázkodik a kormányzat

Hamarosan startol a Nemzeti turisztikai adatszolgáltató központ (NTAK), amely a kormány szerint nem a turisták megfigyelését célozza, hanem a hazai szállások forgalmáról gyűjt anonim információkat.

Közeledik az NTAK digitális rendszerének bevezetése. A magyarországi szálláshelyek vendégforgalmáról valós idejű információkat a második fél évtől digitálisan gyűjtő szisztéma információs weboldala már elindult - írta a Magyar Nemzet. A cikk szerint az Ntak.hu internetes címen a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által létrehozott portál részletesen bemutatja a 2019 során szakaszosan élesedő, alapvetően a piacfehérítést, a tisztességes iparági szereplők versenyhelyzetének javítását célzó átfogó digitális rendszer lényegét.

A rendszer kizárólag statisztikai célú, statisztikai adatkörökbe tartozó adatok digitális kezelésére alkalmas - semmilyen, a vendégekkel kapcsolatos személyes adatot nem rögzít, és nem is fogad be - olvasható a portálon. Zalakarostól Hajdúszoboszlóig az összes szálláshely napi telítettségére is rálát majd az MTÜ, például azokra a hotelekre és panziókra is, amelyeknek a turisztikai ágazat kormányzati szervezete a Kisfaludy hotel- és panziófejlesztési program keretében összesen 300 milliárd forintot oszt szét. Az eddigi két legnagyobb milliárdos nyertes pedig ugyanahhoz a kormányközeli tulajdonosi körhöz köthető.

A kormány ígérete szerint a rendszer arra lesz jó, hogy anonimizált módon, tehát személyes adatot nem tartalmazó módon lehessen látni a legfontosabb turisztikai mérőszámokat, hogy hány turista, melyik országból, hány napot tölt a hazai szálláshelyeken, milyen szolgáltatásokat vesz igénybe és mennyi pénzt költ. A Magyar Nemzet cikke szerint nem a turisták megfigyelését célozza, tehát nem kell attól tartania a belföldi utazóknak, hogy a jövőben rájuk száll az adóhatóság, vagy hogy a fogyasztási szokásaik illetéktelen kezekbe kerülnek, különféle hatóságok tudomására jutnak.

Eleinte csak néhány, önként jelentkező vidéki és budapesti szálloda csatlakozik rá a digitális adatszolgáltató rendszerre, de a tervek szerint 2019. júliustól már minden kereskedelmi szálláshelynek kötelező lesz regisztrálnia, ahol legalább 8 szoba és 16 férőhely van. Az ehhez szükséges szoftvert az ügynökség ingyen adja oda az összes érintett szálláshelynek, pedig a turisztikai ágazat legfontosabb kormányzati szervezete 2 milliárd forintot költött a rendszerre. Az MTÜ által kiírt közbeszerzést a Sagemcom Magyarország Kft. nyerte meg érdekes körülmények között: 4 ajánlat érkezett, de ezek közül 3 érvénytelen lett. Májusig országos roadshow keretében segítik az NTAK-kal kapcsolatos tájékoztatást.