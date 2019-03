Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Meghalt Garami Gábor filmproducer

Életének 66. évében, március 23-án elhunyt Garami Gábor, Balázs Béla-díjas filmproducer, egyetemi tanár, aki az utóbbi években olyan filmekben dolgozott, mint az Anyám és más futóbolondok és a Last Call című kisfilm - írja a Filmhu.

Szász Péter , 2019. március 26. kedd, 15:44 Fotó: MTI Fotó / Szigetváry Zsolt

Garami Gábor 1952-ben született, a Színház- és Filmművészeti Főiskola gyártásszervezői szakán 1985-ben szerzett diplomát. Pályája elején tévésorozatokban, oktatófilmekben és dokumentumfilmekben dolgozott, 1978 és 1991 között a MAFILM játékfilm-főgyártásszervezésére került, 1991-ben a CINEMA-FILM produceri iroda ügyvezető producere lett. Gyakran dolgozott Mészáros Márta, Dömölky János, Gothár Péter, Kézdi-Kovács Zsolt és Bacsó Péter oldalán, 1991-től a Filmszemle szervezője volt.

Producerként dolgozott a Csocsó, avagy éljen május 1-je!, a Hamvadó cigarettavég, A miskolci boniésklájd, a Csoda Krakkóban, az Ede megevé ebédem és a Márió, a varázsló című filmekben is. Legutolsó két nagyjátékfilmje Fekete Ibolyától az Anyám és más futóbolondok, és a tavaly bemutatott Parázs a szívnek, Vámos Zoltán rendezése volt. Részt vett több rövidfilm készítésében is, legutóbb Fekete Tamás Asszó és Kis Hajni Last Call című diplomafilmjének volt a producere - olvasható a portálon.