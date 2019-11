Meghalt Huszár Tibor, szociológus

89 éves korában meghalt Huszár Tibor akadémikus, szociológus, tudta meg az Index család közlése alapján. Huszár az ELTE Szociológiai Intézetének alapítója, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja.

Huszár 1930-ban született Veresegyházon, a moszkvai Lenin Intézetben folytatott pedagógiai, pszichológiai és logikai tanulmányokat, diplomáját ott szerezte 1953-ban - olvasható a portál cikkében.

Tudományos pályája 1960-ban kezdődött az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának filozófia tanszékén, itt dolgozott 1969-ig adjunktusként. Egyetemi docensi kinevezése után átvette a szociológiai tanszék vezetését is. 1977-től egyetemi tanár. A tanszék 1983-ban átalakult Szociológiai és Szociálpolitikai Intézetté, melynek igazgatója lett. Ezt a tisztségét 1992-ig viselte.

Az 1990-es országgyűlési választáson a Magyar Szocialista Párt pártonkívüli jelöltjeként annak országos listájáról bekerült az Országgyűlésbe, de négy hónappal később lemondott mandátumáról.

1982-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1987-ben pedig rendes tagjává választotta. 2003-ban Széchenyi-díjban, 2011-ben Hazám-díjban részesült.

Az erkölcsi tudat kérdéseit, értelmiségszociológiai és a történelemszociológiai témákat vizsgált, behatóbban foglalkozott a tudáselittel. Munkássága alatt több Bibó Istvánnal, Erdei Ferenccel és Kádár Jánossal kapcsolatos mű szerzője, szerkesztője volt.

2001-ben lett az ELTE Társadalomtudományi karának professor emeritusa, és azután is éveken át aktív oktató és kutató tagja maradt az intézménynek.

A Valóság, a The New Hungarian Quarterly és a Szociológiai Szemle szerkesztőbizottságainak, és a Magyar Szociológiai Társaságnak is tagja volt.