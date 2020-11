Meghátrált a kormány, jönnek az engedmények

Meghátrálni látszik a kormány az egészségügyi dolgozók jogállását szabályozó törvény ügyében, egymás után teszi az engedményeket a szakmai szervezetek nyomására.

Az egészségügyi szolgálati jogviszony részleteit szabályozó kormányrendeleteknek november 18-áig kell megjelenniük, a kormány azonban csak kedden, az utolsó órákban kezdett ezekről egyeztetni - írja a Népszava. A kabinet több ponton engedne a korábbi tervekhez képest. A másodállások engedélyezésének kötelezettségét például 2023-ra tolnák ki, a kirendelés ideje pedig a korábbi két év helyett évi legfeljebb 100 nap lenne.

- Pintér Sándor miniszter érzékelhetően nem politikai, hanem szakmai kérdésként kezelte az orvosok jogállásáról szóló rendelet tartalmi egyeztetését, ami ritka gesztus kormánytagok részéről - számolt be a Népszava kérdésére a találkozóról Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke. Lukács László jobbikos képviselő arra is látott fogékonyságot, hogy méltányolják a kamara átvezénylés korlátozásával kapcsolatos igényeit.

Az utolsó pillanatban meghívást kapott az egyeztetésre a Magyar Orvosi Kamara is. A szervezet továbbra is aggályosnak ítéli a kirendeléssel kapcsolatos pontokat, bár a rendeletben - a törvényben leírt kétszer egy év helyett - már csak évi 100 nap szerepel. Ám ez még mindig több az elfogadhatónál: a kamara számára A Munka törvénykönyvében szereplő 44 nap az irányadó. Kincses Gyula, a köztestület elnöke azt is javasolta, hogy a jogalkotó még ne döntsön arról, mikor kezdődik a másodállások engedélyezése.