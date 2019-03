Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Meghökkentő adatok jelentek meg a magyar bankokról

Ötből négy magyarországi nagybanknál is nőtt tavaly a nyereség a tőzsdei jelentések szerint. A hitelezés felpörgése sok pénzt hoz a hitelintézeteknek.

Az OTP, az Erste, a K&H és az UniCredit nyeresége is nőtt tavaly Magyarországon, egyedül a CIB Bank profitja csökkent a tőzsdei gyorsjelentések szerint. Az eredmény némiképp meglepő, hiszen a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint a hazai bankszektor 2018 első kilenc hónapjában 425 milliárd forintos nyereséget ért el, ez 12 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban.

2017-ben 623,25 milliárd forintos rekord profitot ért el a hazai bankszektor. Hogy 2018-at mekkora nyereséggel zárták a hitelintézetek, az csak március 12-én derül ki. Azt viszont már most tudni lehet, hogy az OTP és azon belül a magyarországi alaptevékenység több profitot termelt, mint egy éve. A piacvezető hazai pénzügyi intézmény csoport szinten 318,3 milliárd forintos nettó eredményt ért el, ami 13 százalékkal magasabb a 2017-esnél, a korrigált eredmény 15 százalékkal 325,3 milliárd forintra nőtt. Ez egyébként nem meglepetés, hiszen Csányi Sándor elnök-vezérigazgató már szeptemberben közölte: egymilliárd eurós profitot vár az idén.

A magyarországi alaptevékenység (OTP Core) ehhez 180,45 milliárd forinttal járult hozzá, ez is 7 százalékkal több a 2017-esnél. A képet valamelyest árnyalja, hogy a működési eredmény a költségek megugrása miatt csökkent, a nyereség növekedését a kockázati költségek tovább csökkentették, vagyis még több céltartalékot lehetett visszaírni, mint 2017-ben. A kamatmarzs alacsony, éves szinten 20 bázisponttal 3,01 százalékosra csökkent, a kamatbevétel mégis nőtt, mivel a hitelezés Magyarországon pörög. Az OTP-nél a fogyasztási hitelek állománya 19, a jelzáloghiteleké 6, a vállalati hiteleké pedig 29 százalékkal nőtt.

Bankok nettó eredménye Bank 2017 2018 OTP Core 168,6 milliárd HUF 180,4 milliárd HUF K&H 146 millió EUR 196 millió EUR Erste 177,1 millió euró 183,4 millió euró UniCredit 165 millió EUR 177 millió EUR CIB 79,4 millió EUR 43 millió EUR

Forrás: Napi.hu-gyűjtés

Ha a gazdaságnak jól megy, a bankoknak is jól megy - mondta Bencsik László, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese a hitelintézet eredményeit ismertető sajtótájékoztatón. A magyar gazdaságra pedig tavaly nem lehetett panasz, a GDP 4,8 százalékkal nőtt, a fogyasztás 5,5, a beruházások 16,6, az export 5,1 százalékkal bővültek. A lendült az idén is megmaradhat, az OTP 4 százalékos GDP-növekedéssel és Magyarországon a lakossági szegmensben 13, a vállalatoknál 11 százalékos hitelállomány-gyarapodással kalkulál.

A jó gazdasági környezet a teljes szektornak kedvez, a K&H is szépen keresett tavaly. A pénzügyi csoport nyeresége 34,2 százalékkal nőtt a belga anyacég, a KBC gyorsjelentése szerint, pedig már a 2017-es 41,8 milliárd forintos profit is történelmi rekordnak számított. A tavalyi adózott eredmény pedig 196 millió euró (62 milliárd forint) lett, ebből a bank 182 millió, a biztosító pedig 14 millió eurót termelt. A kamatbevétel kis mértékben csökkent Magyarországon, bár a hitelállomány nagyobb lett, a jutalékbevétel viszont megugrott, akárcsak a biztosítási díjbevétel.

Az Erste sem fogja lehúzni a bankszektort a nyeresége alapján. Az anyacég csütörtökön közzétett gyorsjelentése szerint Magyarországon a hitelállomány a 2017 végi 3,6 milliárd euróról 4 milliárd euróra emelkedett, a betétállomány 5 milliárdról 5,4 milliárd euróra hízott. A kis- és középvállalati hitelállomány 20 százalékkal gyarapodott, miközben a nem teljesítő hitelek aránya tovább csökkent 5,5-ről 3,7 százalékra. Az üzemi eredmény 18 százalékkal 206 millió euróra duzzadt tavaly. A nettó eredmény is jobb lett, megközelítette 167 millió eurót. A teljes magyarországi bankcsoport - amelynek 15 százaléka a magyar állam tulajdonában van - nettó eredménye 3,6 százalékkal 183,4 millió euróra ugrott.

Az UniCreditnél is jobbak lettek a számok. A magyarországi konszolidált eredmény 7 százalékkal 177 millió euróra nőtt. Ennél is nagyobb - mintegy 10 százalékos lett volna a növekedés - ha az euró árfolyama nem változik a forinthoz képest. 2017-ben forintban 51,1 milliárd forintos nyereséget ért el a magyarországi leánybank, az anyacég gyorsjelentése szerint ez 2018-ra 56 milliárd forint fölé emelkedhetett. A magyarországi nagybanknál a hitelállomány és a betétállomány is két számjegyű mértékben nőtt, a megugró hitelezés lehetett az oka annak, hogy a kamatbevételek 6,4 százalékkal - árfolyamszűrten - csaknem 10 százalékkal bővültek.

Az egyetlen kakukktojás eddig a magyar nagybankok sorában a CIB, amelynek a profitja csökkent tavaly az olasz anyacég, az Intesa tőzsdei jelentése szerint. A hitelintézetnek valószínűleg nem sikerült elég jól felvennie az iramot a piaci versenyben, a nettó kamatbevétel ugyanis 11 százalékkal visszaesett, emellett a díj- és jutalékbevételek is csökkentek. Működési szinten 6,4 százalékkal 167 millió euróra apadt a bevétel, igaz, a költségeket is sikerült csaknem ugyanilyen mértékben mérsékelni. A CIB eredményét 2017-ben a céltartalék-visszaírások duzzasztották nagyra, az ezzel kapcsolatos kiigazítások 55,7 millió eurót tettek ki, ami a héttizede volt a nettó eredménynek. Tavaly ez a tétel már csak 28,9 millió euróra rúgott, a nettó profit főleg emiatt 46 százalékkal 43 millió euróra esett vissza.

A Raiffeisen anyacége, a Raiffeisen Bank International március 13-án közli a 2018-as eredményeket. Az első kilenc havi adat alapján azonban a magyarországi leány a CIB-hez hasonlóan csökkenő eredményről számolhat majd be. Januártól szeptemberig ugyanis a magyar Raiffeisen 57 millió eurós adózott nyereséget ért el, ami 38,2 százalékkal alacsonyabb a 2017-esnél.