Megígérték a 14. havi nyugdíjat is, de csak utalványokat oszt a kormány?

Még a 14. havi nyugdíj bevezetésével kampányolt a Fidesz a 2006-os elbukott választás előtt, de 2010 után letettek az ötletről. Most a 13. havi nyugdíj visszaállítása 300 milliárd forintba kerülne, helyette rezsiutalványokat osztanak, meg nyugdíjprémiumot ígérnek. De ezek meg sem közelítik a plusz két hónapnyi nyugdíjat.

Szabó Dániel , 2019. szeptember 4. szerda, 07:54 Fotó: MTI Fotó / Mohai Balázs

A 2006-os választások előtti ígéreteket idézi fel cikkében a 24.hu, melyben rámutatnak, hogy tizenhárom évvel ezelőtt még 13. havi nyugdíjat is kaptak az idősek. Az ekkor ellenzékben lévő Fidesz ekkor a 14. havi juttatás bevezetésével kampányolt, amelyet törvény formájában a parlamentnek is benyújtottak. A végül a választást is megnyerő, de addigra már 4 éve hatalmon lévő szocialisták leszavazták a javaslatot, majd a válság miatt a 13. havi folyósítást is eltörölték 2009-ben, a helyére pedig a 3,5 százalékos GDP-növekedést meghaladó gazdasági teljesítmény esetén járó nyugdíjprémiumot vezették be.

A 2010-es választási győzelme után a Fidesz-KDNP-kormányok nemhogy a 14. havi nyugdíjat nem vezették be, de a 13. havit sem hozták vissza. Mint a portál írja, "olcsóbb megoldást talált régi kampányígéreténél: egyszeri 9000 forintos juttatással, a rezsiutalvánnyal kevesebb mint harmincadannyit szán arra, hogy emlékezetbe véssék, kire is kell majd szavazniuk a nyugdíjasoknak az októberi önkormányzati választáson."

Emellett pedig az elmúlt évekhez hasonlóan idén is járhat nyugdíjprémium az időseknek: ennek összege 2017-ben 12 ezer forint volt átlagnyugdíjra számolva, tavaly 18 ezer forint lett, az idén pedig 20 ezer forintra lehet számítani. A juttatást novemberben osztják, és nem épül be a nyugdíjba. A költségvetés számára ez 24,7 milliárd forintos terhet jelent majd, míg 2,6 millió kedvezményezettel számolva 23,4 milliárd forintos tétel lesz a fejenként 9000 forintnyi rezsiutalvány díja.

Eközben a 13. havi nyugdíj a bevezetésekor évente több mint 200 milliárd forintot vitt el, míg a 2019-es költségvetés kiadási számai alapján csaknem 300 milliárd forintba kerülne. Ha lenne még egy plusz havi tétel, akkor 600 milliárd forintba kerülnek az államnak a juttatás.

A lap ezzel együtt - Juhász László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség nyugdíjas tagozatának elnöke szavait idézve - fejtegeti, hogy valamilyen nyugdíjnövelés mégis indokolt lenne: ha ugyanis most is úgy számolnak a nyugdíjakat, mint 2009 előtt, azaz az inflációt és a bérnövekedést is figyelembe véve, akkor egy átlagnyugdíjas havi 23 ezer forinttal kapna többet, ami évente plusz 276 ezer forintot jelentene. A szakember szerint ez nagyjából két havi átlagnyugdíj összegének felel meg.