Megindult a roham a patikákban

A júniusi 4 milliárdos bővülés után júliusban is közel 2 milliárd forinttal, 45,8 milliárdra emelkedett a támogatott vényköteles gyógyszerek hazai forgalma - áll a Hiflylabs friss, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) adatai alapján készült összesítéséből.

Júliusban már átlagon felüli mennyiségű gyógyszer fogyott a hazai patikákban. A hónap minden tekintetben kiemelkedő gyógyszer forgalmat hozott. A vényköteles gyógyszerek forgalma a 2019-es átlagot, az előző év azonos időszakát, és még a júniusi értékeket is meghaladják - kezdi elemzését Virág Zsolt a gyógyszerforgalmi adatok elemzését végző Hiflylabs igazgatósági elnöke.

A júliusi bruttó gyógyszerforgalom 45,8 milliárd forintot tett ki, ami az előző hónaphoz képest 4 százalékos, az előző év azonos időszakához képest 2,9 százalékos, a 2019-es átlaghoz képest pedig 3,6 százalékos erősödést jelent. 2020 első hét hónapját összesítve 6,3 százalékos a növekedés.

A növekedés gyógyszercsoportonként is általánosan jellemző, mind az előző hónaphoz, mind az előző év azonos időszakához képest, ami az elemzés szerint a gyógyszerfogyasztási szokások átrendeződésére is utalhat.



Mi lehet az oka?

Az emelkedésben több tényező is közrejátszik. Egyrészt júliusban már szabadabban mozgott a lakosság, ami a fertőző betegségek általános forrása is lehet. Ezzel párhuzamosan, - az enyhébb betegségek esetén - a tavasszal elhalasztott orvoslátogatások is realizálódhattak. Érdekesség, hogy a gyógyszerforgalom annak ellenére növekszik, hogy a háziorvosokhoz még mindig nehezebb a bejutás, mint normál időszakban, így az enyhébb betegségeket sokan vényköteles gyógyszerek nélkül vészelik át - mondja az Hiflylabs szakértője.

Az adatok regionális vizsgálata azt mutatja, hogy az agglomerációs hatás továbbra is tart, azaz a fővárosi forgalom egy része Budapest környékére helyeződött át, de ennek hatása hónapról hónapra egyre gyengébb. A gyógyszerforgalom júliusban ugyanis Pest megye kivételével mindenhol növekedni tudott az előző hónaphoz képest, azaz Pest megye súlya visszaszorulóban van az országos forgalomhoz képest.

Több Balaton

Az előző évhez viszonyítva viszont Budapest továbbra is kilóg a megyék sorából, éves alapon a fővárosban 2,8 százalékkal csökkent a forgalom, a Pest megyei 1,4 százalékos növekedéssel szemben. Összességében a fővárosban még mindig kevesebben vásárolnak, de ennek már csak kis része csapódik le a főváros környéki területeken, részben a szezonalitásnak is köszönhetően.

A budapesti számokra már nem csak az agglomerációs hatás, hanem a nyári szabadságolások is erős hatással voltak. Somogy és Veszprém megye forgalma mind az előző hónaphoz, mind 2019 júliusához képest kiemelkedően, mintegy 8 százalékkal bővült, ami egyértelműen annak köszönhető, hogy rendkívül sokan töltötték a nyári szabadságukat a Balaton környékén.

Milyen gyógyszerek fogytak a legjobban?

A termék típusokat nézve havi alapon a szisztémás fertőzésellenes szerek forgalma növekedett a legjobban. Ebbe a csoportba tartoznak többek között az antibiotikumok, illetve a vírusellenes készítmények. A termékcsoportban a júliusi növekedés ellenére a forgalom még relatíve alacsony, legalábbis a júliusi forgalom 6 százalékkal még el is marad a 2019 júliusi értéktől, de a júliusi érték a 2019-es átlagnál is jóval alacsonyabb.

Részletesebben megvizsgálva kiderül, hogy a szisztémás fertőzésellenes szerek közel az évszaknak megfelelő szezonalitási pályát futnak. A mostani alacsony, de növekvő érték tovább emelkedik várhatóan a következő időszakban. A termékcsalád forgalma annyiban egyedi 2020-ban, hogy az antibiotikumok forgalma a szokásosnál is jóval alacsonyabb szintre került tavasszal, ami nagymértékben köszönhető a tavaszi távolságtartási intézkedéseknek.

A korlátozások feloldásával, a szociális érintkezések számának növekedésével a bakteriális fertőzések száma is gyors növekedésbe lendült, és hasonló trendet mutat például a herpesz terjedése is. Figyelemreméltó, hogy a Covid miatt bevezetett korlátozások, illetve a későbbi lazítások milyen drasztikusan hatnak egyéb betegségek terjedésére is. Az elkövetkező időszakban a várhatóan tovább fog növekedni az antibiotikumok és vírusellenes szerek forgalma, hiszen az iskolakezdés tovább növeli a fertőző betegségek terjedési esélyét.