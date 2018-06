Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Megint célkeresztbe került Semjén Zsolt: Kanadában is vadászott

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes tavaly kétszer is vadászott Kanadában bölényre, farkasra és szarvasokra, és ezeket az utakat valószínűleg ugyanúgy ajándékba kapta, mint a svédországi túrákat, mert a több milliós kiadások ellenére még növelte is a megtakarításait - számolt be a 444.hu.

A portál egy kanadai olvasója segítségével megszerezte British Columbia tartomány erdőkért felelős minisztériumától azokat a vadászati engedélyeket, amiket Semjén Zsolt nevére állítottak ki az északnyugat-kanadai Fort St. Johnban.

Ezek szerint a KDNP-s politikus először tavaly januárban bölényre és farkasra váltott egy nyolcnapos engedélyt, majd szeptember elején jávorszarvasra, vapitire és rénszarvasra fizetett be tíz napra.

Semjén mindkétszer egy olyan magyar kísérővel vágott neki a vadonnak, akinek a cége 8000 amerikai dollárért (mintegy 2,2 millió forint) kínál hasonló bölényvadászatokat British Columbiába, továbbá külön fizetni kell a kilövési engedélyekért, a természetvédelmi területek használatáért és az utazásért is.

Semjén Zsoltot is kerestük, hogy Kanadában ki állta a költségeit, mennyibe került és milyen állatokat sikerült lelőnie, de a

A miniszterelnök-helyettes a sajtósán keresztül csak annyit közölt a 444.hu-val: minden vadászaton vadászként vesz részt, és minden hobby a magánélete része, magánéletéről pedig elvi okokból nem nyilatkozik.

Még idén tavasszal a Magyar Nemzet írt Semjén svédországi vadászatairól, ahol nem a miniszteri fizetéséből állta a költségeket, hanem minden alkalommal egy sikeres szállodaipari vállalkozó fizetett.

Fotó forrása: Pixabay.

