Megint próbálkozik a tél - itt a friss meteorológiai jóslat

Hideg téli idővel kezdődik a hét többfelé havazással, néhol akár mínusz 10 fokig is hűlhet a levegő. A hét további részében is többször várható csapadék, de némileg melegszik az idő, többfelé plusz 10 fok is lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.

Hétfőn kezdetben általában napos idő várható, késő délutántól a Nyugat-Dunántúlon előfordulhat kisebb havazás, este néhol havas eső, kis eséllyel ónos eső is. A Tiszántúlon megerősödhet a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 6 és mínusz 2 fok között alakul, de az Északi-középhegységben akár mínusz 10 foknál is hidegebb lehet. A nappali maximumok mínusz 1 és plusz 4 fok között alakulnak.

Kedden főleg a Dunántúlon és a középső országrészben várható havazás, majd havas eső, eső, néhol átmenetileg ónos eső. A leghidegebb órákban mínusz 7 és 0, napközben 0 és plusz 6 között alakul a hőmérséklet.

Szerda reggel lehetnek pára- és ködfoltok. Északon néhol vegyes halmazállapotú csapadék is előfordulhat. A minimumértékek mínusz 8 és 0 fok között, a maximumok 0 és plusz 8 fok között alakulnak.

Csütörtök hajnalban néhol ködfoltok képződhetnek. Néhol erős lesz a szél, de csapadék nem valószínű és hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap is. A leghidegebb órákban mínusz 5 és 0 fok között, a szelesebb tájakon plusz 2 fok körül alakul a hőmérséklet. Napközben 1-8 fokig melegszik a levegő.

Péntek reggel foltokban ködös idő várható, csapadék nem valószínű, legfeljebb a ködös területeken alakulhat ki szitálás, ónos szitálás. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 4 és plusz 4 fok között valószínű. Napközben többnyire 7-12 fokig, de északkeleten csak 1-5 fokig melegszik a levegő.

Szombaton többnyire erősen felhős lesz az ég, főként a Dunántúlon alakul ki szórványosan eső, havas eső. A leghidegebb órákban mínusz 3 és plusz 2 fok között, napközben plusz 3 és 8 fok között alakul a hőmérséklet.

Vasárnap kezdetben nyugaton elszórtan eső, havas eső még lehet. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 2 és plusz 2, a legmagasabb hőmérséklet plusz 3-8 fok között valószínű - olvasható az előrejelzésben.

