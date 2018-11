Megjárhatja, aki a Black Fridayen vásárol?

Két hét van a Black Fridayig, de a webáruházak még novemberben is munkaerőhiánnyal küszködnek. A blokkk.com szerint a 60 milliárd forintot is elérheti a webköltés.

Elérheti az 58-60 milliárd forintot is a novemberi webköltekezés 2018-ban - így számolt a blokkk.com. A portál szerint ahhoz, hogy a november lepipálja a decembert a webáruházi értékesítésben, ahhoz a decemberi forgalomnak a korábbi évek növekedési üteménél kisebb tempóban kellene bővülnie.

Már csak két hét van a hivatalos Black Fridayig, de a webáruházak is munkaerőhiánnyal küszködnek. "Nem tudni, hogy pontosan hányan dolgoznak a webáruházakban. Azt viszont igen, hogy a webáruházak is munkaerőhiánnyal küszködnek, hiszen röpködnek az álláshirdetések. Nem is nagyon találtunk olyan nagyobb webáruházat, ahol ne lenne munkaerő felvétel, még novemberben is. A legnagyobbak, majdnem mind hirdetnek valahol, álláskeresőkre vadászva. Hiány van ügyfélszolgálati, raktáros, targoncás, vagy áruösszekészítő munkatársakból is" - írta a blokkk.com.

A portál szerint sok webáruház titkolja ugyan a forgalmát, de meglepetés azért várható, főleg a nagyláncok körében. A piacvezetők éves forgalma 20-30 milliárd forint között mozog. Tízmilliárd forintot is tud dobni egy-egy cég az online értékesítésében egy esztendő alatt, a 480-500 milliárdos webpiacon. "Könnyen lehet, hogy a ma még webpiac vezető E-Digital, akinek utolsó üzleti évének eredménye még nem ismert, legalább izzadni fog. De a meglepetés sem kizárt" - vélekedett a blokkk.com.