Megjött az AstraZeneca vakcinája

Az első szállítmánnyal 40 800, március végéig összesen több százezer dózis érkezik.

Február 6-án, szombaton reggel megérkezett hazánkba az AstraZeneca vakcina első szállítmánya - közölte a társaság. Az Európai Unióban és Magyarországon is január végén engedélyeztetett koronavírus elleni oltóanyag első szállítmánya 40 800 adagot tartalmaz, a következő napokban és hetekben több ezer dózissal folytatódik a szállítás.

A vakcina igazolhatóan működik, védelmet nyújt a súlyos megbetegedés, a kórházi kezelés és a halálozással szemben.

Az Európai Bizottság január 29-én adott feltételes forgalomba hozatali engedélyt. Az oltóanyaggal azokat a felnőtteket lehet beoltani a koronavírus-fertőzés megelőzése céljából, akik betöltötték 18. életévüket.

Az AstraZeneca benyújtotta kérelmét a WHO (Egészségügyi Világszervezet) felé, hogy az alacsonyabb jövedelmű országok esetén is engedélyezzék a vakcina vészhelyzeti használatát, emellett továbbra is együttműködik a kormányzatokkal és a nemzetközi szervezetekkel, hogy a világjárvány idején önköltségi áron, mindenki számára hozzáférhető oltóanyagot juttasson el az emberekhez.