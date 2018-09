Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Megjött a halálszámla a magyar utakról

Az autós balesetek hatalmas kárral járnak. Az autók javítása csak egy dolog, a halálos áldozatokhoz, sérültekhez kötődő kár jóval nagyobb. Évente százmilliárdos nagyságrendű.

A gyorshajtások, szupertraffipaxok és balesetek témáját feldolgozó sorozatunk első részében írtunk a szupertraffipax-rendszer mérlegéről és arról, hogy az átlagsebesség-mérés a nemzetközi példák alapján jelentősen csökkentheti egy-egy szakaszon a balesetek, a halálos áldozatok számát, egyelőre mégsem vezetik be, pedig minden adott hozzá.

Sorozatunk második részében a balesetek okozta károkkal foglalkozunk.

Halálszámla

A tízmilliárdos traffipaxbevételek mellett megnézni azt is, hogy a közúti balesetek menyibe kerülnek. Minden karambolnál nagyon komoly kár keletkezhet az autókban, de a közlekedési statisztika méri a halálos áldozatokhoz, sérültekhez köthető veszteséget is. Ezt az úgynevezett fajlagos baleseti értéken keresztül mutatja be.

Egy halálos áldozat esetében a baleseti érték 2014-ben 272 millió forint volt, a súlyos és könnyű sérültekre pedig 36,5 milliós, valamint 2,6 milliós összeg jutott. Az összegek azóta évről évre nőttek, 2017-ben már egy halálos áldozatnál 290 millió forintot tett ki. Ez alapján a halálos áldozatokkal, súlyos és könnyű sérültekhez köthető baleseti érték 2017-ben 451 milliárd forintra rúgott, az idei első félévben pedig meghaladta a 200 milliárd forintot - ráadásul ezek az összegek nem tartalmazzák az autókban keletkezett károkat. Az említett összegek már GDP-arányosan is 1 százalék feletti szintet jelentenek.

Mennyivel csökken, mennyivel nő?

A balesetekben az egyik fő okozója a nem megfelelő sebesség, a legtöbb esetben a gyorshajtás A témával foglalkozó szakértők által elfogatott számítási módszert G. Nilson svéd kutató dolgozta ki. Ennek a lényege leegyszerűsítve, hogy ha egy adott útszakaszon az autók átlagsebessége 10 százalékkal emelkedik, akkor a sebességemelkedés negyedik hatványának megfelelően növekedhet a halálos balesetek száma. Vagyis 10 százalékos sebességnövekedés közel 50 százalékkal növelheti a halálos áldozatok számát. Ha 10 százalékkal csökken az átlagsebesség egy útszakaszon, akkor 36 százalékkal csökkenhet az áldozatok száma.

A sebesség csökkentése az áldozatok számának csökkenésével százmilliárdos megtakarítást eredményezhet a fenti kalkulációk alapján. Persze az átlagsebesség csökkenése ellen is lehetnek érvek, többek között az, hogy megnöveli az utazási időt. Ugyanakkor a balesetek számának visszaesése, valamint az üzemanyag-megtakarítás, a mérsékeltebb lég- és zajszennyezezés ezt ellensúlyozhatja.

A cikkhez felhasználtuk a KSH hivatalos balesetekről szóló adatait, Körmendi István infrastruktúra-éptőmérnök korábbi dolgozatában elemzésében kalkulációkat is.

Címlapkép: Szász Péter / Napi.hu