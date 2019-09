Megjött a jövő heti időjárási előrejelzés - csatát vív az ősz a nyárral

Észak-Olaszország felett ciklon mélyül ki, ennek hidegfrontja alakítja hazánk időjárását a hétfői nap folyamán. Keddtől változékony időre számíthatunk, kánikula már nem lesz, de komolyabb lehűlés sem várható - derül ki az OMSZ előrejelzéséből.

Vasárnap este az ország nagy részén megnövekszik a felhőzet, és nyugaton, valamint a középső országrészben többfelé, keleten néhol várható zápor, zivatar. A keleti, délkeleti szelet több helyen élénk, néhol erős lökések kísérik, de zivatarok környezetében viharossá is válhat a szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 20 fok között alakul.

Hétfőn többnyire erősen felhős lesz az ég, és többfelé kell esőre, záporra, zivatarra számítani, helyenként felhőszakadás is lehet. Délután nyugat felől határozott felhőzet-csökkenés veszi kezdetét, ezzel együtt a csapadék súlypontja is a keleti országrészre helyeződik át. Ott csak estefelé csökken a felhőzet, és áll el az eső. A délies szél nyugatira, északnyugatira fordul, és időnként megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 20 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 17 és 25 fok között valószínű, de a keleti határvidéken 26, 29 fok is lehet.

Kedden a hajnali ködfoltok feloszlását követően országszerte gyengén felhős, napos idő várható csapadék nélkül. A keleti szél néhol megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7, 14, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21, 26 fok között alakul.

Szerdán eleinte a fátyol- és gomolyfelhők mellett több-kevesebb napsütés várható, majd nyugat felől fokozatosan megvastagszik a felhőzet. Délután nyugaton helyenként eső, zápor előfordulhat. A keleti szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5, 15, a legmagasabb nappali hőmérséklet keleten 25, 30, nyugaton 22, 25 fok között alakul.

Csütörtökön nyugat felől csökken a felhőzet. Kezdetben elszórtan még előfordulhat kisebb eső, zápor, majd fokozatosan megszűnik a csapadék. Az északnyugati szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12, 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23, 28 fok között alakul.

Pénteken a reggeli ködfoltok feloszlását követően gomolyfelhős, napos, csapadékmentes idő várható. A nyugati szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9, 16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 ,28 fok között alakul.

Szombaton észak felől erősen megnövekszik a felhőzet. Elszórtan kisebb eső, zápor egyaránt előfordulhat. Az északnyugatira forduló szél helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10, 16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21, 26 fok között alakul.