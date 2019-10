Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Megjött az üzenet Bécsből: a CEU-t nem lehet elüldözni Budapestről!

Elindult az oktatás a CEU bécsi kampuszán. Az ebből az alkalomból tartott sajtótájékoztatón a magyar kormány is kapott kemény kritikákat.

Tíz hónappal azután, hogy elüldözték a Közép-európai Egyetem (CEU) amerikai diplomát is adó képzéseit, 2019 szeptemberétől Bécsben kezdte meg ezeket a képzéseket Bécs X. kerületében, Favoriten nevű városrészében. Ebben a tanévben 88 különböző országból mintegy 600 diák érkezik, akik Bécsben és Budapesten fogják tanulmányaikat folytatni több mint 15 programban. A diákok egy szemeszter eltelte után váltják egymást. Az oktatók szintén ingáznak ebben a tanévben, hetente 2-3 napot töltenek Bécsben.

A következő tanévtől viszont már az amerikai programban tanuló diákok, az őket oktató tanárok és a kapcsolódó személyzet is Bécsbe helyezik át székhelyüket. Matei Liviu, a CEU rektorhelyettese szerint a tanárok nagy része is átköltözik az osztrák fővárosba a családjával együtt.

Nem hódolnak be

Michael Ignatieff, a CEU rektora az egyetem új kampuszán elindult tanév apropóján Bécsben tartott sajtótájékoztatóján megjegyezte, hogy a CEU az egyetlen EU területén lévő egyetem, amelyet elüldöztek az "otthonából", és az ország, ahonnan elüldözték, még mindig az unió tagja.

Szavai szerint nem létezik szabad társadalom szabad tudomány és szabad gondolkodás nélkül. Ez volt mindig is a CEU hitvallása, amelyért nagy árat fizetett az egyetem Magyarországon. Ignatieff ugyanakkor leszögezte:

Mi sohasem fogjuk lehúzni a zászlót Budapesten!

Bár az amerikai diplomát adó képzéseket Bécsben fogják ezután folytatni, a CEU Budapesten ezután is erős társadalmi, kutatási és oktatási jelenléttel működik tovább. Az egyetem tervei között az is szerepel, hogy 2020 szeptemberétől - a CEU történetében először - egyetemi alapképzéseket is indít társadalom- és bölcsészettudományi területwn.

Orbán Viktor nem utasíthatja ki ezt az egyetemet Magyarországról. Továbbra is a törvényes keretek között fogunk működni, és azért, hogy az akadémiai szabadságot szimbolizáljuk, amiért a jelen válság kezdete óta kiálltunk

- hangsúlyozta a rektor, aki szerint azt sohasem fogják elfelejteni, hogy ezek az intézkedések milyen hatással voltak az egyetem közösségére. Ugyanakkor azt is leszögezte többször, hogy az Orbán-kormánnyal szembeni kapituláció nem opció.

Nem a CEU-val kezdődött

A rektor újságírói kérdésre válaszolva elmondta: a demokratikus elemek leépítése Magyarországon nem a CEU-val kezdődött. Ezt véleménye szerint fontos a közvéleménynek is megértenie. Ez egy folyamat része, az egypártrendszer megerősítésének része, az EU-n belül, 2,5 órára Bécstől. Ignatieff szerint ez aggodalomra kellene, hogy okot adjon az európai politikusok számára és minden európai számára.

A CEU bécsi épülete, Fotó: Szabó Zsuzsanna, Napi.hu

Utalva Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnökének korábbi magyarországi látogatására és ígéretére, megjegyezte: Weber eljött Budapestre és azt mondta, hogy a CEU-ügy megoldása a feltétele annak, hogy a Fideszt visszaengedjék az EPP-be. Arra viszont, hogy ezt az ígéretét be is tartja, eddig semmi jel nem utal - tette hozzá Ignatieff, aki reméli, hogy nem lesz igaza.

Ebbe egy átlagos egyetem összeroppant volna

A CEU a Bécsbe történő költözésére egy külön összeget különített el és a rektor elmondása szerint a bécsi áttelepülés az egyetemnek 2025-ig mintegy 200 millió eurójába (66 milliárd forint) kerül. Ekkora költség súlya alatt más egyetem már összeroppant volna - jegyezte meg a rektor.

Az egyetem a jelenlegi, Quellenstrassén lévő épülete egy bank volt korábban. A jelenlegi tervek szerint a következő 5-6 évben marad itt az intézmény. A jelenlegi tanévben három szintet bérelnek, amelyen 24 okostáblákkal felszerelt modern tanterem, három számítógéplabor, egy 1200 négyzetméteres könyvtár, egy 200 férőhelyes előadóterem, kávéház, közösségi terek, tanuló sarkok és tárgyalók kapnak helyet. Jövőre még további két emelettel bővül az oktatási intézmény által bérelt terület az irodaházban.



A CEU bécsi épülete, fotó: CEU

Bár újabb költözés vár az egyetemre, amelyet 4-6 év múlva terveznek, a CEU hosszú távra rendezkedik be Bécsben - hangsúlyozta Ignatieff. Úgy látja, ezt Ausztria biztosítani is tudja. Véleménye szerint a CEU Bécsbe településének minden szinten nagyon pozitív volt fogadtatása, még a szélső jobboldali politikai erők is jelezték, hogy az akadémiai szabadság számukra nem az a terület, ahol ők frontot nyitnának. Ez pedig véleménye szerint nagyon fontos a stabil, kiszámítható és hosszú távú működéshez.

A CEU végleges kampusza Bécs Steinhof városrészében lesz, ahol egy egykori kórház épületegyüttese található, ám ez egy nagyon nagy, 80-90 ezer négyzetméteres terület gyönyörű pavilonokkal, amely területnek a harmadánál nagyobbrészt az egyetem nem tud hasznosítani - mondta Ignatieff, aki szerint a CEU-nak nem is lenne akkora forrása, hogy az egész területet rehabilitálja, ezért ehhez partnereket keresnek. A tervek szerint a területen egy kutatási-kulturális központot alakítanak ki, amely a lakosság előtt is nyitva áll. A rektor szerint a tárgyalások jól haladnak, de a végleges megállapodást még nem írták alá.