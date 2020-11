Megkeserülheti az Orbán-kormány Biden győzelmét?

Joe Biden demokrata párti jelölt nyerte az amerikai elnökválasztást, emiatt várhatóan feszültséggel teli diplomáciai időszakra számíthat a magyar kormány.

Bár az Egyesült Államok külpolitikáját elsősorban a Kínával szembeni hatalmi verseny határozza meg, az Európai Unió fontos szövetségese, ezért a hatalomátvétel Európára is hatással lehet. Joe Biden elnöksége a kontinens nagy részének megkönnyebbülést hozhat, de néhány ország okkal tarthat a demokrata vezetéstől - írja a Pesti Hírlap Szent-Iványi István külpolitikai szakértőt idézve.

"Trump ellenséges volt Európával szemben, sőt egy interjújában még azt is mondta, hogy az Európai Uniót tekinti a legnagyobb ellenségének. Kiélezte a kereskedelmi háborút, Angela Merkellel személyesen is rossz volt a viszonya. Joe Biden elnöksége tehát mindenképp jót jelentene Európának" - fogalmazott Szent-Iványi István. Hozzátette: "Persze, továbbra is lennének viták, például a Boeing-Airbus vita, vagy a technológiai cégek, az Amazon, a Google, a Facebook adóztatása, de Biden kiszámítható partner lenne, akivel együtt lehet működni, rendezhetné ezeket a vitákat, és helyeállíthatná a viszonyt, olyanra, mint korábban volt."

Biden kampánya során "totalitárius rendszereknek" nevezte Magyarországot és Lengyelországot. Szent-Iványi szerint Biden fontosnak tartja az emberi jogi kérdéseket, hogy megakadályozza a demokrácia korlátozását, ezért meg fognak jelenni azok a feszültségek, amik Trump előtt is jelen voltak Magyarország és az Egyesült Államok kapcsolatában. "Orbán többször is nyíltan kijelentette, hogy Trumpot támogatja, Szijjártó Péter pedig ukrajnai korrupcióval vádolta meg Bident, és provokatív kérdéseket tett fel neki. Ha Biden lesz az elnök, ezekre a kérdésekre választ fog kapni, és nem fog neki örülni" - fogalmazott a szakember.

Csizmadia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakértője pedig az Indexnek többek között arról beszélt, hogy Trump alatt az amerikai külügyminisztérium függetlenül folytatta munkáját, tevékenységét a Fehér Ház ellensúlyozta. Bidennel ez változhat. Vélhetően a Fehér Ház utat engedne a washingtoni külügyminisztérium keményebb fellépésének Magyarországgal szemben, amelyet nem ellensúlyozna, hanem nyílt csatornákon megtámogatna. Például nyíltan bírálná Budapestet beszédekben, interjúkban, közleményekben, vagy egy magas rangú tisztségviselő kritikus cikket írna egy nemzetközi lapban. Ez a stratégia azonban nem csak hazánkra vonatkozna, a térségnek is ez jutna. A kérdés csak az, hogy mi lenne egy Biden-kormányzat prioritása Európában.