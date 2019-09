Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Meglepő adatok az Orbán-kormányról: több a nyugdíjaskorú férfi, mint a nő

A Napi.hu kiszámolta, hogy mennyi a magyar kormány átlagéletkora. Tanulságos adatok.

Szöllősi Fanni , 2019. szeptember 11. szerda, 11:33 Fotó: MTI Fotó / Szecsődi Balázs

A negyedik Orbán-kormány (azaz a miniszterelnök és a további tizenhárom miniszter) átlagéletkora 53,9 év, míg az államtitkároké pedig 48,2 év. Mindezeket összesítve a jelenlegi magyar kormányzat átlagéletkora 49,2 év - derül ki a Napi.hu számításaiból. Lapunk a kormany.hu-n megtalálható adatok alapján készítette el az elemzését. Viszonyításként: az ország népessége átlagosan 43 éves 2019-ben.

Egy kis számolgatás után az is kiderült, hogy az egyes minisztériumok közül a belügy vezetésének tagjai a legidősebbek: átlagéletkoruk 63,75 év. A 71 éves Pintér Sándor belügyminisztert is beleszámítva, a tárca felét lehetne nyugdíjazni (az idén érvényes öregségi nyugdíjkorhatár 64 év, ez tovább nő és 2022-től 65 év lesz). Lassan ugyanis már a korhatár felett van a 63 éves Kontrát Károly parlamenti államtitkár is, de Felkai László közigazgatási államtitkár 66 évesen már élvezhetné a nyugdíjas éveit. Pogácsás Tiborra viszont még valószínűleg hosszú munkaévek várnak. (Orbán Viktor kormányfő májusban múlt 56 éves.)

Ezzel szemben a Miniszteri Kabinetiroda tagjai jelenleg átlagosan 40,6 évesek. Itt a legidősebb Kovács Zoltán egykori kormányszóvivő, jelenlegi nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár a maga 50 évével, de rajta kívül mind Dömötör Csaba, mind Rédey Krisztina és Nagy János is fiatalabb negyven évnél. A tárcavezető Rogán Antal a maga 47 évével is idősebb sok beosztottjánál.

A kormányzat benjáminja, jelenlegi legfiatalabb tagja az Innovációs és Technológiai Minisztériumban dolgozik, európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkárként: 31 éves ugyanis Schanda Tamás. Rajta kívül további négy ember még nem töltötte be a harmincötöt - köztük van Orbán Balázs is, aki 33 évesen a Miniszterelnökségen miniszterhelyettes, parlamenti és stratégiai államtitkár.

A legidősebb államtitkár - azaz a kormányzat doyenje - pedig a nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős Fónagy János, aki 77 évével már a magyarországi születéskor várható élettartamot is túllépte.

A miniszterek közül Pintér Sándoron kívül még Kásler Miklós emberi erőforrásokért felelős miniszter (69 éves) és Benkő Tibor honvédelmi miniszter (63 éves) ütik meg a hatvanat. Érdekesség, hogy összesen tizenöten haladják meg a 60 évet, így ők többen vannak, mint a kormány női tagjai, akik csupán a miniszterek és államtitkárok 14 százalékát teszik ki.