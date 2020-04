Meglepő dolog derült ki a magyar vállalkozásokról

Magyarországon a társas vállalkozások jelentős része a tulajdonosok lakcímén működik, ez a koronavírus-járvány idején külön nehézség elé is állíthatja a vállalkozók egy részét - derül ki az Opten Kft. elemzéséből.

A magyarországi társas vállalkozások jelentős része mikrovállalkozás, így részben természetes, hogy sok vállalkozás székhelye esik egybe valamelyik tulajdonos lakcímével. Azonban ez a gyakorlat távolról sem csak a kisvállalatokra jellemző, a jelenség szép számban azonosítható a nagyobb vállalkozások körében is.

Hazánkban a vállalkozások 37,5 százalékának esik egybe a székhelye valamelyik tulajdonos lakcímével. Ez teljesen megszokott egy mikrovállalkozásnál, de gyakorlatilag kézenfekvő alternatíva minden induló vállalkozás számára. Ez az arány csökken a cégméret növekedésével, de még a legnagyobb vállalkozások körében is meglepően magas, az évi egymilliárd forint nettó árbevételt meghaladó vállalkozásoknál is 6 százalék felett van a tulajdonos címére bejegyzett vállalkozások száma - adta hírül az Opten Kft.

Vállalkozások adatai Éves nettó árbevétel (millió Ft) Vállalkozás (db) Tulajdonos címére bejegyzett (db) Tulajdonos címére bejegyzett (%) 0-10 195 648 84 211 43,04 10-100 133 474 53 314 39,94 100-1000 56 229 12 969 23,06 1000 felett 10 024 606 6,05 Ismeretlen 120 862 43 200 35,74

Forrás: Opten

Az, hogy egy vállalkozás székhelye a tulajdonos címével megegyezik, nem jelenti feltétlen azt, hogy a munka teljes egészében ott zajlik. A cégek rendelkezhetnek a székhely mellett telephellyel, fiókteleppel, de megjelölhetik külön a központi ügyintézés helyét is. Az is előfordulhat, hogy egy vállalkozás csak kényelmi szempontból nem módosította még a székhelyét, de érdemi tevékenység nem folyik a bejegyzett székhelyen.

A székhely azonban általánosságban jelentős szerepet tölt be mind gyakorlati, mind adminisztrációs, mind cégjogi értelemben, így annak komoly jelentősége van, ha egy tulajdonos a saját címén működteti a vállalkozást.

Ennek mostanában különös jelentősége lehet, hiszen ez a koronavírus-járvány idején pluszkérdéseket is felvet. Ha egy vállalkozás kisebb családi cég, és a cégben csak közeli családtagok dolgoznak, akkor ők akár még jobb esélyekkel is indulnak a home office bevezetésében. Természetesen ez is tevékenységfüggő, még a legkisebb családi vállalkozásokat is károsan érintheti a kötelező távolságtartás, ha az ügyfélkörükkel, beszállítóikkal nem tudják tartani a kapcsolatot.

A nehézségek nagyobbak ott, ahol a tulajdonosi kör több családból kerül ki vagy a tulajdonosokon kívül mások is dolgoznak a cégben. Jelenleg 194 ezer vállalkozás működik valamelyik tulajdonos címén, ezen vállalkozások közül 74 ezer olyan, ahol a tulajdonosok címe nem egyezik. Azonban még ezeken felül is több tízezer olyan tulajdonos lakhelyére bejelentett vállalkozás van, ahol az ügyvezető címe eltér, vagy egyéb alkalmazottak is dolgoznak a vállalkozásban. Így a koronavírus-járvány miatti korlátozások vélhetően sok cégnél akadályozzák közvetlenül is a munkavégzést.

Jelenleg 65 ezer cégtulajdonos van az országban, ahol a cégtulajdonos címén egyéni vállalkozás is működik. A korlátozások tehát valójában ennél is összetettebb hatást eredményezhetnek, hiszen több vállalkozás tevékenysége is összpontosulhat egy lakcímen. Regionális kitekintésben Pest, Jász-Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar megyében a legmagasabb a tulajdonos címére bejelentett vállalkozások aránya, míg Budapesten, Zala és Vas megyében a legalacsonyabb.